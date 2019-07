Ce spune un turist din Austria, după ce a mers pe Bucegi: „Ce am văzut este de departe cea mai urâtă experiență trăită”

Foto: Antena3.ro

Un turist din Austria se declară extrem de dezamăgit de experiența sa de pe munții Bucegi.

Bărbatul susține că, deși avea așteptări mari, a avut parte doar de o experiență cu totul neplăcută.

„Am mers la recomandarea unor prieteni, care ne-au spus să urcăm neapărat cu telecabina, pentru a ne bucura de sus de priveliști, și să facem traseul de întoarcere pe jos. Aveam așteptări mari, așa că dezamăgirea a fost pe măsură. Ca să urcăm în telecabină am stat la o coadă de fix 2 ore într-o căldură de nedescris. Plimbarea în sine a fost amuzantă, pentru că nu mai mersesem din copilărie cu un teleferic semi-antic. Am avut chiar norocul să vedem de sus o familie de urși. Când am ajuns sus însă… efectiv nu mi-a fost dat până acum să văd așa ceva. Când am ieșit din clădire am fost întâmpinați de un morman de gunoaie, sticle de plastic, sticlă, moloz. Iar asta a fost doar prima impresie, pur și simplu cu cât te apropiai mai mult de cele mai importante obiective turistice (Sfinxul și Babele), cu atât ai mai mult impresia că te-ai rătăcit într-o groapă de gunoi. Am fost în excursii montane în întreaga Europă, dar ce am văzut în Bucegi este de departe cea mai urâtă experiență trăită. Nu sunt genul cârcotaș, pur și simplu e greu să găsești o vorbă bună despre acest loc și despre cei care ar trebui să aibă grijă de el. Cu o asemenea atitudine au distrus un loc care putea deveni o atracție turistică de prim rang.”, a povestit bărbatul, potrivit emunte.ro