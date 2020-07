Cea mai bună veste pentru bucureşteni! Ce se va întâmpla începând cu 1 august

Primul spectacol va avea loc în Amfiteatrul Eminescu din Parcul Naţional din Capitală cu piesa „Las’ că ştim noi” şi îi va avea în distribuţia sa pe Bebe Cotimanis, pe Carmen Tănase şi pe Mirela Stoian.

Organizatorii îi asigură pe cei interesaţi că regulile de protecţie împotriva Covid-19 vor fi impuse cu stricteţe, astfel încât atât spectatorii cât şi actorii să fie în siguranţă.

''Teatrul Elisabeta va juca în două locaţii în aer liber în Bucureşti, respectiv Amfiteatrul Mihai Eminescu din Parcul Naţional şi în Parcul Herăstrău în sala celor de la Constantin Tănase.

Sălile sunt foarte mari şi ne permit distanţarea socială de care se pomeneşte peste tot, deci pot încăpea 500 de persoane la fiecare reprezentaţie în parte.

Sala din Herăstrău are 2300 de locuri în mod obişnuit şi noi jucam aproape în fiecare an şi umpleam acea sală, iar Amfiteatrul Mihai Eminescu are 3300 de locuri'', a spus Mihaela Drăgan, preşedintele Asociaţiei Culturale Teatrul Elisabeta, la Antena 3.