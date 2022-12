Suma uriaşă cerută pentru cel mai mare porc din România | Jardel a ajuns să cântărească 600 de kilograme

Jardel, cel mai mare porc din România, a ajuns să cântărească 600 de kilograme, iar proprietarul este de acord să îl vândă, însă pentru o sumă uriaşă.

Sursa foto: agrointel.ro

Dan Praf, un fermier din satul Drajna de Jos, judeţul Prahova, are în gospodărie cel mai mare porc din România, care a ajuns să cântărească aproximativ 600 de kilograme.

Jardel, aşa cum este "alintat" cel mai mare porc din România, a fost achiziţionat de fermierul din Prahova în urmă cu doi ani, iar de atunci a crescut fără încetare şi a ajuns să cântărească 600 de kilograme.

"Acum am în fermă 6 porci, din 2013 mă ocup de creșterea suinelor, dar am și un job la o multinațională. Vreo 3-4 porci o să îi tai de Crăciun pentru familie, restul o să-i valorific. În fermă îl am și pe Jardel, un porc ce are are acum aproape 600 de kilograme. Este o încrucișare de rase: Duroc – o rasă de porci consacrată – și Marele Alb și Landrace. Eu îl apreciez la momentul acesta ca fiind cel mai mare porc din România, are în jur de 600 de kilograme după cum arată măsurătorile, aștept să îl cântăresc pe 10 decembrie. Pe 10 martie a fost cântărit ultima oară și atunci avea 451 de kilograme. Acum, circumferința corpului în urma măsurătorilor este de 202 centimetri și lungimea dintre urechi și până la baza cozii, undeva la 207 centimetri”, a declarat fermierul Dan Praf pentru agrointel.ro.

Proprietarul a anunţat că Jardel va fi sacrificat numai dacă pe capul lui va fi plătită suma de 20.000 de lei, altfel va putea scăpa de cuțit și poate să-și ducă în continuare zilele în ferma în care a crescut până acum.