Cel mai mare spital COVID, la un pas să nu mai poată plăti facturile la curent

Institutul ”Marius Nasta” din Capitală a fost la un pas să nu poată plăti facturile la curent, din cauza costurilor uriașe.

A fost nevoie de intervenția ministrului Sănătăţii, pentru ca situaţia să se rezolve.

Beatrice Mahler, managerul institutului, a declarat că au fost găsite soluții pentru aceste probleme.

”În această dimineață am avut o discuție cu ministrul Cseke Atilla și am găsit soluții astfel încât toate facturile care vor veni crescute și toate cheltuielile suplimentare pe care le presupune momentul actual vor fi decontate și se vor găsi soluții la nivelul Ministerului Sănătății și a Casei de Asigurări. Eu consider că această problemă a fost rezolvată”, a declarat Beatrice Mahler, managerul Institutului ”Marius Nasta”.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal