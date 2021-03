Medicii şi asistenţii din Argeş ameninţă că vor opri campania de vaccinare. Ministerul nu i-a plătit de două luni

Acest lucru s-ar putea întâmpla în următoarele două săptămâni. Oamenii spun că nu au fost plătiţi de două luni. Dacă situaţia va continua, ei urmează să depună actele pentru neplată şi să oprească vaccinarea din data de 1 aprilie.

Centrele de vaccinare funcţionează cu medici, asistenţi şi registratori, care acuză că nu au primit niciun ban pentru munca desfăşurată. În centrele din Argeş, există registratori care şi-au întrerupt şomajul şi au venit să muncească în centrele de vaccinare.

Ei nu au avut niciun venit în ultimele luni pentru că, devenind colaboratori ai centrelor de vaccinare, au renunţat implicit la ajutorul de şomaj.

Medicul Mariana Boşneag este coordonatorul celui mai mare centru de vaccinare din Piteşti şi spune că a sesizat situaţia la toate instituţiile care ar fi putut ajuta la deblocarea finanţării, însă nu a primit niciun răspuns.

Coordonator al unui centru de vaccinare din Piteşti: nimeni nu a primit niciun ban

"Am început activitate pe 18 ianuarie. Am făcut cereri şi memorii către prefectura. Argeş, DSP, Primărie, Parlament. Nu am primit niciun răspuns. Singura reacţie a venit de la şefa DSP, care mi-a spus că va trimite banii atunci când îi va primi.

Banii trebuie să vină de la Ministerul Sănătăţii la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) iar DSP trebuie să îi trimită la primării, pentru că majoritatea centrelor activează în spaţii puse la dispoziţie de primării.

Cei din centrele de vaccinare lucrează în afara programului. Nimeni nu a primit niciun ban. Lumea se întreabă dacă nu cumva totul a fost o minciună şi dacă merită, în aceste condiţii, să mai vină sau nu.

Cei din Argeş au venit pentru că au crezut în cuvântul meu şi mă întreabă când îi plătesc. Iar eu nu pot să îi plătesc", a spus, la Antena 3, Mariana Boşneag.

Surse Antena 3 spun că şi în judeţul Gorj este o situaţie similară.

Medicul Mariana Boşneag a precizat că, la centrul, său, pe un flux de vaccinare lucrează 2 medici, 2 asistente şi un registrator într-un interval de 6 ore însă sunt şi situaţii în care pe un schimb lucrează 2 medici, 6 asistente şi 3 registratori.





