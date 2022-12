Bătaie de joc la adresa românilor care trebuie să depună declarațiile pentru a beneficia de prețul plafonat la energie. Milioane de oameni au fost puși pe drumuri din cauza birocrației.

Sursa foto: pixabay

Este vorba despre cei care fac parte din familii monoparentale, bolnavii care depind de aparate medicale sau familiile care au mai mult de trei copii școlarizați.

Premierul Nicolae Ciucă a intervenit in scandal și a cerut ANRE să găsească soluții urgente. Reprezentanții ANRE se întâlnesc astăzi într-o ședință decisivă.

Familiile monoparentale, cele cu mai mult de 3 copii și cei care au acasă aparatura medicală trebuie sa depună o declarație pe proprie răspundere prin care sa solicite sa plătească 0,68 lei pe kWh.

De asemenea, și cei care au mai multe proprietăți trebuie sa declare casa la care locuiesc pentru a plăti la prețul reglementat în funcție de consum.

Aici apare controversa.

Cei din energie spun că, dacă nu va fi declarat locul de consum, se va plăti la prețul din contract care este mult mai mare, în timp ce partea politică susține ca oricum prețul maxim este cel reglementat de 1,3 lei pe kWh și nu poate fi mai mult.

Teoretic un client poate să aibă mai multe locuințe, sau poate să aibă doar o locuință unde are domiciliul și să stea în chirie, unde are și reședință și astfel să beneficieze de preț plafonat la ambele în situația în care are furnizori diferiți.

Având în vedere că responsabil pentru stabilirea categoriei de preț plafonat pentru un client este furnizorul, care conform legii trebuie să se asigure că nu va da un preț plafonat unui client care mai beneficiază și într-un alt loc de consum de preț plafonat, singura variantă legală este ca acel client să prezinte o declarație pe propria răspundere prin care să declare că nu mai beneficiază de preț plafonat la alt punct de consum.

Un client care are două contracte la doi furnizori nu poate să fie verificat de către furnizori deoarece aceștia nu au cum să verifice baza de date a celuilalt furnizor, iar în situația în care un singur client ar beneficia de energie la preț plafonat în timp ce el beneficiază de preț plafonat și la celălalt loc de consum, ambii furnizori ar fi în situația de a încălca legea și ar fi pasibili de a nu primi diferența între prețul plafonat și prețul pieței conform legii, respectiv de a fi amendați cu amendă contravențională de la 100.000 de lei la 400.000 de lei.

Liderii coaliției, președintele PSD, Marcel Ciolacu, și premierul Nicolae Ciucă, au spus ca așteaptă ca ANRE sa vina cu soluțiile aici.

ANRE a venit cu precizări în privința românilor care trebuie sa depune declarațiile pe propria răspundere și cu un model de formular care trebuie depus fizic sau online la furnizorul de energie pana la sfârșitul anului. Adică în 15 zile calendaristice.

Facem precizarea că numai clienții finali casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, cei care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ, familiile monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ, precum şi clienții finali casnici cu mai multe locuri de consum care vor să beneficieze de prețul plafonat pentru alt loc de consum decât cel de domiciliu/reședința, trebuie să depună Cerere și Declarație pe proprie răspundere la furnizor, restul clienților casnici beneficiază de preț plafonat în mod automat fără alte formalități.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a publicat un model de cerere și un model de declarație pe propria răspundere pe care milioane de români vor fi nevoiți să le completeze pentru a beneficia de prețuri plafonate.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei vine în sprijinul clienților finali casnici cu următoarele precizări cu privire la prețul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică, pentru perioada 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2025.

Pentru cca. 5 milioane de clienți casnici, prețul final facturat plafonat este de maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus şi se aplică următoarelor categorii de clienți:

al căror consum lunar este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv;

care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;

care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;

familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;

Pentru cca. 2,8 milioane de clienți casnici, prețul final facturat plafonat este de maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul lunar cuprins între 100,01 și 255 kWh; consumul de energie electrică cuprins între 255 și 300 kWh/lună se facturează la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus.

În cazul în care consumul depășește 300 kWh/lună, întregul consum se facturează la maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, de acest plafon beneficiind cca. 0,8 milioane de clienţi casnici.

În cazul clienţilor finali casnici, preţul final plafonat se aplică doar la locurile de consum de domiciliu/reşedinţă, astfel:

clientul final casnic cu un singur loc de consum, beneficiază automat de preţul plafonat la care se încadrează conform consumului lunar,

clientul final casnic care are atât adresă de reşedinţă, cât şi adresă de domiciliu, poate beneficia de preţul plafonat la care se încadrează conform consumului lunar, fie la adresa de domiciliu, fie la adresa de reşedinţă, pe baza unei declaraţii depuse la furnizorul de energie electrică, privind faptul că nu beneficiază de preţ plafonat pentru un alt loc de consum.

Având în vedere noile categorii de clienţi finali introduse care pot beneficia de preţul plafonat în urma depunerii unei cereri şi declaraţii la furnizorul de energie electrică, pentru a ușura procedura, ANRE a elaborat un model de Cerere şi un model de Declaraţie pe proprie răspundere pentru a fi folosite în relaţia cu furnizorul. Atât Cererile, cât şi Declaraţiile pe proprie răspundere se pot depune la furnizorii de energie electrică, atât în format fizic, cât şi în format electronic.

Vezi AICI modelul de cerere și declarație pe propria răspundere.