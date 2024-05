Prețul plătit pe an de un adolescent pentru a locui în tren, la clasa I, în Germania: "Pot decide în fiecare zi unde vreau să merg"

Un adolescent de 17 ani din Germania trăiește în tren, de un an, la clasa I și își povestește experiența pe rețelele sociale.

Sursa foto: Instagram/ Lasse Stolley

Lasse Stolley, un tânăr de 17 ani, își trăiește viața în trenuri, folosind un abonament anual nelimitat, în timp ce călătorește dintr-un capăt al Germaniei în altul.

Adolescentul călătorește 600 de mile pe zi prin Germania, la bordul trenurilor Deutsche Bahn (DB), folosind Bahncard 100 - un abonament feroviar nelimitat care îi permite chiar să circule la clasa întâi, potrivit Daily Mail Online.

Lasse Stolley doarme în trenurile ICE de noapte, ia micul dejun în saloanele DB și face duș în piscine publice și centre de agrement.

Tânărul "nomad" a decis să-și părăsească orașul natal din Fockbek, Schleswig-Holstein, când avea doar 16 ani, pentru a începe această aventură neobișnuită, după ce a dus muncă de lămurire cu părinții săi, pentru a obține acordul acestora.

"A fost nevoie de multă convingere", a spus el.

Tânărul nu are o adresă permanentă și iubește viața pe calea ferată, postând în mod regulat actualizări pe blogul său, Life on the Train.

Ziua, băiatul stă la o masă și lucrează în preajma navetiștilor și a pasagerilor, în general, iar seara își instalează un mic pat peste scaunele din tren. Toate acestea, în timp ce călătorește de la un capăt la altul al țării.

"Am multă libertate și pot decide în fiecare zi unde vreau să merg"

"Am multă libertate și pot decide în fiecare zi unde vreau să merg, fie că e vorba de Alpi, de un oraș mare sau de mare. Sunt complet flexibil", a mărturisit el într-un interviu acordat Business Insider, potrivit adevarul.ro.

Tânărul a fost nevoit să se adapteze la un stil de viață minimalist , dat fiind că, practic, e tot timpul în tren. Își cară toate bunurile cu el într-un rucsac de 36 de litri și își spală hainele în chiuvetele din salonul DB.

Are cu el patru tricouri, două perechi de pantaloni, o pernă pentru gât și o pătură de călătorie. Cele mai importante obiecte sunt, pentru el, laptopul și căștile pentru diminuarea zgomotului.

Tânărul își planifică călătoriile cu ajutorul unei aplicații, asigurându-se că are unde să doarmă peste noapte. Acesta plătește 10.000 de euro pe abonamentul anual nelimitat la tren.

Lasse Stolley speră că va obține un loc de muncă, grație acestei experiențe de călătorie și expertizei pe care o poate oferi.

"Dorința mea ar fi să ofer feedback companiilor de transport, de exemplu, Deutsche Bahn sau producătorilor de trenuri, și să fiu plătit pentru asta", a spus el.

Până acum nu a primit însă nicio ofertă fermă de angajare, dar Lasse încă speră: "Să vedem".