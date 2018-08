Chemare la luptă din fața casei lui Dăncilă. Declarații năucitoare ale bărbatului care susține că este adevăratul organizator al protestului diasporei

foto: captura Antena 3

Revoluția împotriva PSD ar fi trebuit să înceapă astăzi în localitatea natală a premierului Viorica Dăncilă.

Diaspora anunța la Videle un mare protest în preambulul marelui miting din Capitală, din 10 august.

Iată declarațiile "de luptă" ale celui care s-a numit adevăratul organizator al protestelor:

"Eu am organizat mișcarea cu diaspora, însă nu am vrut să ies în evidență pentru că mi-am dat seama că voi fi atacat și am conceput această acțiune pe plan orizontal. Nimeni nu va veni să ne facă bine, binele ni-l facem noi. Flăcări, fum și sânge pe străzi - nu există altă variantă", a spus bărbatul, pentru Antena 3.