Chiriaşii din mall-uri, daţi în judecată pentru neplată

Retailarii se plâng că Guvernul nu a acordat ajutoarele promise, iar vânzările lor s-au prăbuşit. Nu au nici bani pentru chirii şi nu au primit nici granturile din fondurile exerne.

Roxana Socaciu director executiv RoRetail (Organizaţia Patronală a Retailerilor din România), a vorbit în exclusivitate despre problemele cu care se confruntă foarte multe magazine.

''Toate măsurile demarate anul trecut şi ajunse spre sfârşitul anului într-o fază foarte aproape de semnare, respectiv ordonanţă în ceea ce priveşte acoperirea plăţii chiriilor pentru cele trei luni de perioadă închise conform ordonanţei militare numărul 2, au rămas nefinalizate, iar în aceste ultime două luni, respectiv primele două luni ale acestui an, am solicitat reluarea dialogului cu toate autorităţile române implicate, am transmis în nenumărate rânduri către ministerele de resort şi Guvern propuneri de întâlnire, însă toate acestea au rămas fără niciun fel de răspuns. Este singura variantă prin care se pot recupera banii. Anul acesta nu am reuşit să avem niciun fel de discuţie cu niciun fel de reprezentant oficial. Nu am o cuantificare exactă, dar este vorba despre foarte multe magazine care nu şi-au permis plata acestor chirii'', a spus Roxana Socaiu în exclusivitate la Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal