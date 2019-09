Cine a ridicat primele vile pe lacul milionarilor. Povești picante de pe lacul Snagov

Snagovul este unul dintre magneții oamenilor bogați din România. Milionarii și-au făcut case și palate în jurul lacului de lângă București, care a devenit și el neîncăpător pentru câți doritori sunt.

”Sunt un vechi locuitor al Snagovului. Am făcut-o după Revoluție. Am mai multe, le-am datorită poziției pe care o avea tata. Aici era un golf, nu era nimic. Eu cu familia mea am luat primul aici. Când vii seara aici zici că ești în Olanda. Puteam să iau toate terenurile astea de aici, era 4 dolari metrul, acum 150 de euro metrul. Nu îți trebuie miliarde ca să stai aici.

Primii care s-au mutat aici au fost ăia care stăteau înainte la Snagov, au dezvoltat afaceri. Unii și-au contruit casele, cum sunt eu, Patriciu, Irinel Columbeanu și o parte le-au luat de la RAPPS cum e aici Puiu Popoviciu, Badea, dar nu sunt niște sume fabuloase”, a zis Serghei Mizil, pentru Antena 3.

Toate detaliile în materialul de mai jos.