Cine este Mirela Călugăreanu, noua șefă de la ANAF

Mirela Călugăreanu este noua șefă ANAF, după demiterea Mihaelei Triculescu.

Mirela Călugăreanu a mai fost preşedinte al ANAF în timpul mandatului premierului Tudose, când acesta l-a demis pe Bogdan-Nicolae Stan. Mirela Călugăreanu face parte din Consiliul de Administratie al CEC Bank, in calitate de membru, din 12.12.2017.

În perioada 2001-2017, a ocupat mai multe posturi de conducere in domeniul finantelor publice: director executiv si director executiv adjunct colectare - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Municipiul Bucuresti, director general adjunct colectare - Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, sef adjunct - Administratia Finantelor Publice Sector 1, sef serviciu Inspectie fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice Municipiul Bucuresti. Anterior, a activat ca inspector de specialitate in Administratia Financiara Sector 1 si consilier fiscal in cadrul SC Finexpert SRL, scrie econimica.net.

În 2017, Mirela Călugăreanu a devenit prima femeie preşedinte al ANAF după ce premierul în funcţie la acel moment, Mihai Tudose, l-a eliberat din funcţie pe Bogdan-Nicolae Stan.

A absolvit Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, precum si cursuri postuniversitare in Managementul Institutiilor Publice, in cadrul aceleiasi institutii de invatamant. Are doctoratul in finante obtinut in ianuarie 2018.