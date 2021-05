Cine ia mai mulți bani la pensie după recalculare. Președintele Casei Naționale de Pensii explică

"Am făcut o statistică privitor la aceste acțiuni în Instanța pe care le avem cu beneficiarii noștri pensionari. În anul 2020 am emis 290 de mii de decizii noi în plata și 465 de mii de recalculari. Deci am avut un total de 755 de mii de decizii emise, la nivelul anului 2020." a precizat Daniel Baciu.

"Din aceste decizii, conform art. 139 din Legea 127/2019, ele pot fi contestate în termen de 45 de zile de la dată primirii. Un număr de 15 mii de beneficiari au contestat aceste decizii, reprezentant un procent de 2% din totalul deciziilor emise. Este un procent rezonabil, bineinteles că noi ne dorim să fie 0." spune acesta.

Sporurile nu sunt incluse în baza de calcul a actualei Legi a pensiilor

"Principalul obiect al contenstatiilor au că fond sporuri care nu sunt incluse. Aceste dosare sunt în proporție de 70% câștigate de către pesionari ,deoarece aeste sporuri nu sunt incluse baza de calcul în legislația actuală a pensiilor. Nu pentru că noi le-am fi calculat greșit. Asta înseamnă că trebuie neapărat să modificăm legislația. De aceea se impune schimbarea Legii pensiilor.

Marea recalculare începe după ce vom finaliza procesul de evaluare pe care l-am început pe 1 martie.", a declarat preşedintele Casei Naţionale de Pensii.

