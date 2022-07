Cine îşi bate joc de vacanţele românilor? Zeci de zboruri au fost anulate, iar oamenii au ajuns la capătul puterilor: "Să le fie ruşine. Copiii au dormit pe bagaje"

De la debutul anului, 15 % din totalul curselor aeriene de pe Aeroportul Otopeni au suferit întârzieri sau au fost anulate.

Sunt și români care au pierdut zborul pentru că pilotul, de exemplu, a demisionat.

S-a întâmplat la cursa cu ruta București Baria, a unei companii low-cost.

Călătorii au pierdut astfel mai multe nopți de cazare pe care, bineînțeles, le plătiseră deja.

"Astăzi trebuia să plecăm la ora 15:45. Uite, zborul Otopeni are întârziere estimată de joi până duminică. Joi noapte am dormit aici. Copiii au dormit pe bagaje pe glafurile astea la la geamuri", spune un părinte.

"Cum adică pe banii mei? Cine îi dă să mănânce atâtea zile de până duminică când s-a reprogramat zborul și mi-au zis "dumneavoastră, pe banii dumneavoastră".

Păi eu mi-am plătit un bilet, așa îmi plăteam hotelul", mai spune o mamă.

"Să-și angajeze oameni competenți, nu piloți care să-și dea demisia în ultima sută de metri, să-și reglementeze contul și datoriile care le au și să ne dea o mână de ajutor nouă care suntem clienți", mai spune un bărbat.

"Eu am plătit 63 de euro de persoană. Nici măcar banii nu vrea să îi dea înapoi. Dă măcar banii mei cu care ți-am plătit biletul. Plec cu altă companie", mai spune cineva.

"Am stat exact peste 24 de ore. Până fetei mele nu i s-a făcut rău, a căzut din picioare, a leșinat, am pozele, am chemat salvarea, fata mea a vomitat.

Eu de la ora 6 dimineața eram la ei, spunându-le că fetei mele i se face rău.

Fac reclamație şi îmi dau răspunsu că "problema nu este a lor, problema este a traficului aerian.

Nesimțire, nesimțire, inconștiență, incapacitate. Nu știu. Este o vorbă la noi că stai mai rău mai rău ca și câinele. Am un câine acasă și dormea în fotoliu. Să le fie rușine", mai spune revoltată o femeie.