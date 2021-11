Ciprian Ciucu citează din Leonard Cohen în ziua definitivării programului de guvernare: ”Toată lumea știe, băieții buni au pierdut”

Astăzi, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor au anunțat finalul negocierilor și înaintarea către președintele României a unei ”propuneri unice” de premier, luni.

Ciprian Ciucu s-a pronunțat în repetate rânduri împotriva unei alianțe cu PSD, respingând varianta refacerii vechiului USL.

Primarul Sectorului 6 a postat pe Facebook astăzi câteva versuri din celebra piesă „Everybody knows”, a compozitorului și solistului Leonard Cohen.

„Toată lumea știe că războiul s-a încheiat/Toată lumea știe că băieții buni au pierdut”, este mesajul pe care Ciprian Ciucu l-a transmis în ziua definitivării programului de guvernare, potrivit G4Media.

Cristian Ghinea a reacționat la mesajul lui Ciprian Ciucu și l-a invitat să se alăture USR, ”singurul partid pe bune liberal”.

„Everybody knows that the dice are loaded

Everybody rolls with their fingers crossed

Everybody knows that the war is over

Everybody knows the good guys lost

Everybody knows the fight was fixed

The poor stay poor, the rich get rich

That’s how it goes

Everybody knows

Everybody knows that the boat is leaking

Everybody knows that the captain lied

Everybody got this broken feeling

Like their father or their dog just died

Everybody talking to their pockets

Everybody wants a box of chocolates

And a long stem rose”, sunt versurile postate de Ciprian Ciucu pe Facebook.

Nicolae Ciucă: ”Mergem luni la președinte cu o formulă unică de premier”

Nicolae Ciucă, propunerea de premier a PNL, a declarat că vor merge luni la întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis cu o formulă unică de premier.

”Am finalizat toate activitățile care vizau formarea Guvernului. Suntem în măsură să mergem luni cu o propunere de premier. Am convenit să avem o propunere unică de premier. Am lucrat cele două variante, așa cum am precizat și ieri, atât cu o formulă de premier PSD, cât și una PNL.

Urmează ca până mâine dimineață să stabilim și să avem o formulă”, a declarat Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă a precizat că există două liste de ministere, în funcție de premierul desemnat.

”Urmează să le comunicăm mâine, când vom avea o decizie pe premier”, a mai spus Ciucă.

În cazul unui premier liberal, 10 ministere vor reveni PSD, inclusiv secretariatul general al Guvernului, 8 ministere la PNL și 3 la UDMR.

Dacă premierul va fi dat de PSD, atunci 10 ministere revin către PNL și secretariatul general al Guvernului, 8 ministere pentru PSD și 3 pentru UDMR.

”Transporturile, Finanțele și Secretariatul General rămân la partidul care nu are premier. (...) S-a ținut cont de ponderea fiecărui partid în parte și în felul acesta s-au purtat negocierile”, a precizat acesta.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal