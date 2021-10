Florin Cîțu, declarația mandatului: "În fiecare an vine iarna!"

Într-o ședință desfășurată joi online, Florin Cîțu le-a cerut prefecților să mai lase deoparte politica și să se ocupe pregătirile pentru această iarnă cu contracte încheiate, materiale pentru deszăpezire și căldură pentru oameni.

”Aș vrea ca anul acesta să fie poate primul an în care iarna nu ne ia prin surprindere. Știm că vine iarna, suntem în luna octombrie, și în fiecare an vine iarna”, a declarat Cîțu.

Declarația, ironică, fără îndoială, aduce aminte de celebra expresie lansată de Traian Băsescu - Iarna nu-i ca vara!

La final de mandat, iată că Florin Cîțu e pe punctul să depășeasca recordul lingvistic al fostului președinte: În fiecare an vine iarna!

Ironia lui Cîțu amintește și de Jon Snow și celebra expresie "Winter is coming" din serial Game of Thrones. După Superman și Joker, poate vom avea parte de un nou remake cu Cîțu. Până atunci, nu uitați: În fiecare an vine iarna!

Să mai ascultăm o dată!

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal