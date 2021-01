Florin Cîțu: ''Vreau să redeschidem şcolile şi restaurantele''

Premierul Florin Cîţu susține că a avut discuții cu liderii UDMR și USRPLUS pe tema redeschiderii şcolilor, dar şi a restaurantelor.

„Am avut discuții cu domnul Hunor și cu domnul Barna. Da, şi eu vreau să fie redeschise școlile, vreau să deschidem și restaurantele. Am spus acest lucru şi anul trecut. Din punctul meu de vedere, dacă nu ar fi problema pe sănătate, aș vrea să fie redeschise. Avem această condiţionare de pandemie. Personal, eu cred că trebuie să facem tot ce se poate să redeschidem școala cât mai repede, de aceea e important ca, pe şi lângă campania de vaccinare, să avem şi această campanie de reducere a efectelor pandemiei, să menţinem ritmul.

Florin Cîţu: ''Dacă păstrăm această tendință putem să redeschidem școlile pe 8 februarie''

Până acum am văzut că a scăzut numărul și am ajuns la un nivel confortabil. Sunt orașe care au ieșit din carantină, muncipii. Dacă păstrăm această tendință putem să redeschidem școlile pe 8 februarie. Campania de vaccinare este importantă. În acelaşi timp, trebuie să păstrăm şi această campanie de a reduce efectele pandemiei. Să nu uităm că trebuie să păstrăm în continuare distanţarea, să purtăm mască, dezinfectant, etc'', a declarat premierul Cîţu.

„Opinia UDMR – pe care încercăm să o impunem și partenerilor de guvernare – este că învățământul clasic trebuie reluat din 8 februarie, semestrul 2 al anului școlar, în special grădinițele, clasele primare și terminale a VIII-a și a XII-a”, a scris miercuri pe Facebook liderul UDMR, Kelemen Hunor, care este și vicepremier.

Şi Ministrul Educaţiei vrea ca şcolile să fie redeschise

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu a răspuns, marti, întrebărilor adresate de telespectatorii Antenei 3, cu privire la redeschiderea scolilor şi modificările aduse în programa şcolară în contextul pandemiei cu coronavirus.

Sorin Cîmpeanu a precizat că în calitate de ministru al Educaţiei, ca profesor, ca părinte din orice perspectivă, îşi doreşte deschiderea cât mai grabnică a școlilor, însă a subliniat că decizia oficială este influenţată de 3 factori esenţiali.

Cel mai important factor fiind evoluţia epidemiologică, faţă de care nu trebuie să fim „ipocriți” și să recunoaștem că în perioada sărbătorilor de iarnă nu s-au respectat întocmai regulile de protecție anti-COVID-19.

Sorin Cîmpeanu: ''Îmi doresc deschiderea cât mai grabnică a școlilor''

Această decizie se va lua după jumătatea lunii ianuarie în funcție de două lucruri principale: evoluția epidemiologică, ne așteptăm din păcate la o creștere a ratei de infectare, după ceea ce am văzut cu toții, dacă nu suntem ipoctiţi că s-a întâmplat pe perioada vacanței de iarnă, pe perioada revelionului. Aceste rezultate le vom avea după jumătatea lunii ianuarie”, a spus Sorin Cîmpeanu la Antena 3.

Sorin Cîmpeanu: "Nu excludem absolut niciun scenariu”

"Decizia oficială de redeschidere a şcolilor va fi luată şi în funcţie de măsurile luate de alte state precum şi ceea ce şcolile din România vor raporta cu termen de 11 ianuarie cu privire la estimarea numărului de elevi care s-au aflat în dificultate cu privire la procesul de predare învăţare învătare.

Toate aceste date vor fi pe masă în a doua jumătate a lunii ianuarie şi în ultima decadă a lunii ianurie se va lua decizia. Nu excludem absolut niciun scenariu”, a precizat Sorin Cîmpeanu, în exclusivitate la Antena 3.