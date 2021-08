Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au căsătorit. Imagini de la cununia civilă

Imaginile îl surprind vizibil emoționat pe Pavel Stratan care o conduce pe Cleopatra pe ritmurile melodiei "Cel puțin o veșnicie" ale cărei versuri spun tocmai povestea de iubire a celor doi tineri din momentul în care s-au cunoscut pănă la nunta mult dorită. Deznodământul clipului îi arată în haine de mire și mireasă, fericiți și la fel de îndrăgostiți.

În realitate însă, cei doi miri au strălucit. Cleopatra a purtat o rochie simplă, elegantă cu bretele fine care i-a pus în evidenţă silueta, iar Edward Sanda a optat pentru un smoking negru.

Văzând-o, Edward Sanda s-a emoționat şi-a şters lacrimile de fericire după care a răsuflat ușurat gata să facă pasul cel mare. La fel de emoționată a fost şi Cleopatra şi cei apropiați care s-au bucurat de evenimentul mult așteptat.

Chiar dacă nu a împlinit încă 19 ani, Cleopatra Stratan a știut de la început că Edward Sanda este bărbatul alături de vrea să îşi unească destinul.

Povestea lor de iubire, care a debutat anul trecut în luna februarie, a înflorit și s-a consolidat într-o perioadă dificilă, concretizându-se sâmbătă cu un "Da" spus din suflet.

Cleopatra Stratan a fost cerută de soție de către iubitul ei chiar în ziua în care a împlinit 18 ani.

„Inelul este unul dintre cadourile pe care i le-am oferit. Sincer, nu a fost ușor să-l găsesc pe cel ideal. Și eu sunt surprins de mine. Recunosc, mama mea a fost complice, ea m-a ajutat. A fost foarte greu. Am stat o zi întreagă să caut inelul, ba mai mult, se întâmpla să intru de cinci-șase ori în același magazin că tot aveam idei, mă răzgândeam.

Când l-am văzut pe cel pe care îl are acum pe deget am zis că acesta este. Nu am știut nicio măsură și sincer am avut emoții pentru că nu știam dacă o să-i vină sau nu. Aseară am avut și eu o surpriză, că i se potrivește, mărturisea Edward Sanda la vremea respectivă.

