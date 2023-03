Clienţii unei bănci mari din România au pierdut sume uriaşe în câteva secunde: ”Am constatat că nu mai am niciun ban în cont”

Mulți clienți ai unei mari bănci din România au rămas fără bani în cont în doar câteva secunde.

Sursa foto: pexels

Aceștia au fost înșelați de hackeri, banii fiind transferați în mai multe conturi ale aceleiași bănci, pentru ca mai apoi să li se piardă urma.

Clienții, disperați, au făcut sesizări, însă deocamdată nu se știe dacă și cum pot fi recuperați banii.

”Am primit un mail că am poprire pe cont. Am deschis mailul. Nu am făcut bine, dar asta e. S-a făcut roșu la semafor, am sunat la *200 că așa îmi scria în cont. Am vorbit cu domnișoara de la call center, mi-a zis că nu am nimic blocat, nu am nimic poprit. Tot eram la semafor cu mașina oprită zic hai să intru și pe cont. Am deschis contul de pe telefon și am constatat că nu mai am niciun ban în cont”, povestește bărbatul.

Banii, transferați în contul unui client din Oradea

Acesta este din București și se pare că a căzut victimă hackerilor. Banii acestuia nu au dispărut din sistem, ci au fost mutați în contul unui al client din Oradea, care, la rândul lui, a rămas fără bani.

”Au fost transferați împreună cu banii pe care eu îi aveam înainte în cont. O tranșă de 6.000 și una de 15.000 de lei”, spune și acesta.

Și-a blocat conturile, însă banii au continuat să dispară

Clientul din Oradea susține că și-a blocat conturile, fără rezultat însă. La nici două zile, alți 15.000 de lei i-au dispărut din conturi. Toții banii ar fi ajuns la o femeie din altă localitate, ulterior în contul altei femei, ca într-un final banii să fie mutați la o altă bancă. Toți clienții au făcut plângere la poliție.

”Există posibilitatea ca utilizatorul să fi accesat un site clonă. Ar mai putea exista o posibilitate, să fi instalat în propriul dispozitiv un malware, un virus cum e cunoscut. Virus care are această capacitate de a accesa contul bancar al utilizatorului”, a explicat Sorin Stănică, expert cyber poliția națională.

Anchetatorii iau în calcul toate variantele

Experții nu exclud însă nici o fraudă în interiorul băncii. Ca în orice anchetă, investigatorii iau în calcul orice posibilitate și cercetează toate pistele. Banca exclude, însă, această posibilitate.

”Odată cu extinderea plăților online, apar şi metode tot mai sofisticate ale atacatorilor prin care abordează clienții băncilor sau ale altor instituții în vederea obținerii informațiilor personale și accesul la conturi/aplicații. Băncile la rândul lor își intensifica eforturile pentru protecția și informarea clienților lor. Astfel, banca noastră desfășoară cu regularitate campanii de informare și conștientizare prin mai multe canale: newsletter (email, SMS), website-ul băncii”, transmit reprezentanții băncii”, potrivit observatornews.ro.

Există, însă, multe semne de întrebare.

”Nu poți să pierzi practic accesul la cont fără să oferi datele. Există posibilitatea să te infectezi cu malware și prin accesarea unui link și ulterior descărcarea malware-ului pe dispozitivul respectiv dar și prin accesarea unui atașament”, este de părere Mihai Rotariu, reprezentant DNSC.