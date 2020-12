Clotilde Armand: ''Mâine începem o acțiune în forță de strâns gunoiul din Sectorul 1''

''Mâine începem o acțiune în forță de strâns gunoiul stradal necontrolat din Sectorul 1 împreună cu echipele de la ADP... chiar dacă firma de salubrizare ne-a anunțat că ne dă în judecată pentru că facem asta (abia aștept să mă tragă cineva la răspundere pentru că fac curat).

Am așteptat destul și am avut toată bunăvoința să ajungem la înțelegere legală. Pare că cineva nu vrea asta și are alte interese. Să fie sănătoși. Noi ne apucăm de treabă. Gata cu gluma'', a scris Clotilde Armand pe pagina sa de Facebook.

Declaraţia făcută de Clotilde Armand vine în contextul în care Gabriela Firea, a susţinut într-un mesaj pe Facebook, că a găsit soluția pentru rezolvarea problemelor cu gunoiul din Sectorul 1 al Bucureștiului.

Clotide Armand i-a sugerat fostului primar al Capitalei, să ia diamantele de la fostul primar Daniel Tudorache pentru a plăti cu ele facturile la gunoi.

''Înțeleg că fosta primăriță a Bucureștiului a găsit soluții virtuale pentru criza gunoiului din Sectorul 1. Interesată preocupare mai are stimabila. La fel și fostul edil al Sectorului. Au uitat rapid cei doi cine a administrat orașul până acum câteva luni și cine nu a plătit operatorului de salubrizare facturile.

Stimată doamnă, vă propun eu o soluție reală pentru rezolvarea acestei crize în care ne-a adus colegul dvs. de partid.

Notați-vă bine: luați urgent diamantele de la dl. Tudorache și plătiți facturile pentru gunoi. E simplu'', a precizat Clotilde Armand.