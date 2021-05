Clotilde Armand, în război cu bucureştenii pe tema parcărilor. Alexandru Ganci: "Toată societatea ţipă că se măresc taxele de parcare"

Este vorba despre postarea făcută de Clotilde Armand, pe pagina de Facebook, unde a postat o fotografie cu o mașină parcată pe trotuarul din şoseaua Kiseleff, postare care a dus la o întreagă dezbatere în mediul online.

Alexandru Ganci a vorbit miercuri, în emisiunea ”Se întâmplă în România" de la Antena 3, despre ce înseamnă să trăieşti în Bucureşti. Jurnalistul consideră că maşinile de provincie, de aprovizionare, dar şi cele care se ocupă de lucrări, aglomerează foarte mult Capitala.

"Bucureştiul este un şantier", a spus Alexandru Ganci care a vorbit şi despre postarea de duminică a primarului Sectorului 1. Clotilde Armad a fotografiat o mașină parcată pe trotuar, pe șoseaua Kiseleff și a transmis bucureștenilor să sesizeze Poliția Locală dacă văd situații asemănătoare.

Domnul/doamna șofer a simțit de cuviință să-și parcheze mașina pe trotuarul din șoseaua Kiseleff. Toți pietonii și... Posted by Clotilde Armand on Sunday, 23 May 2021

"Nu este primul primar din Bucureşti care are această problemă. Dacă ne uităm cu atenţie, şi primarul Sectorului 6, primarul sectorului în care locuiesc eu, avea o problemă cu nişte maşini şi a şi sunat la Poliţia Rutieră, el spunând că este un mare fan al plimbărilor cu trotineta prin Bucureşti. Foarte frumoase trotinetele, deşi nu sunt reglementate legal, aşa cum sunt ar trebui pentru circulaţie, dar eu cred că Bucureştiul în momentul de faţă, este în imposibilitatea de a mai suporta traficul şi spun lucrul acesta de foarte multă vreme.

Alexandru Ganci, jurnalist: "Traficul în privinţa maşinilor de provincie ar trebui reglementat!"

Soluţii, probabil că ar exista, dar eu sesizez că există un număr incredibil de mare de maşini cu numere de provincie în Bucureşti. Sunt foarte mulţi bucureşteni care au 3-4 maşini pe care le parchează pe oriunde apucă. Nimeni nu respectă motocicliştii şi scuteriştii în trafic. Este o problemă extrem de mare. Cred că într-adevăr, trebuie să găsească o soluţie, iar eu cred că ar trebui reglementat traficul din Bucureşti în privinţa maşinilor de provincie. Spre exemplu, eu aş interzice ca maşinile de aprovizionare să funcţionzeze în timpul zilelor, cum ar fi camioanele pe care le găsim peste tot, maşinile care se ocupă de lucrări în Bucureşti, fiindcă Bucureştiul este un şantier. Trebuie şi ele reglementate.

(...) Eu nu am absolut niciun fel de problemă cu oamenii care vin din provincie şi se mută în Bucureşti, dar în momentul în care vrei să stai în Bucureşti, trebuie să îţi asumi ca noi toţi care suntem bucureşteni, faptul că trebuie să plăteşti taxe şi impozite la Bucureşti. Cu alte cuvinte, te-ai mutat în Bucureşti, ai o locuinţă stabilă în Bucureşti, este cazul să îţi înmatriculezi maşina în Bucureşti, iar taxele să se ducă la primăriile de sector, sau primăriile generale, unde se duc. De ce? Pentru că dacă vrei să beneficiezi de un lucru, trebuie să şi plăteşti lucrul respectiv. Iarăşi, marea problemă a parcărilor.

"Am văzut că absolut toată societatea ţipă că se măresc taxele de parcare. Pentru bere, toată lumea are bani!"

Am văzut că absolut toată societatea ţipă că se măresc taxele de parcare. Pentru numele lui Dumnezeu, eu plătesc 70 de lei pe an şi mi se spune că voi plăti probabil în jur de 300 de lei. Nu mi se pare o problemă, pentru că dacă ai 365 de lei pe an, înseamnă că plăteşti 1 leu pe zi. Nu mi se pare o sumă foarte mare. Pentru bere, toată lumea are bani.

Oameni trăiesc totuşi într-o societate care este foarte ciudată. Fiecare îşi doreşte doar ceea ce este bine pentru el. Dacă vrem să trăim împreună, trebuie să înţelegem faptul că trebuie să îi respectăm pe cei din jur şi că dacă tot plătim nişte taxe, taxele acelea trebuie să fie pentru toată lumea. Eu îi înţeleg pe oamenii care stau în trafic perioade nesfârşite.

"Eu în Bucureşti merg foarte mult pe jos, deşi am două maşini"

Merg cu tot ceea ce înseamnă transporturi în comun. Am făcut lucrul acesta de când eram copil. Merg cu maşina, merg cu orice, şi cu bicicleta. Nu am o problemă cu asta. În schimb, sunt foarte mulţi oameni care nu înţeleg faptul că oraşul acesta este un oraş foarte aglomerat. Sunt oameni care înţeleg că există un singur drum către muncă, iar pe drumul respectiv se duc doar cu maşina personală.

Dacă ne uităm cu atenţie, fără niciun fel de supărare, nu e discriminare, nu e nimic, cei mai mulţi dintre aceşti oameni sunt oameni care au maşini cu numere de provincie şi este firesc, pentru că nu au timp să înveţe un oraş atât de complicat. O problemă foarte mare pe care eu mi-aş dori foarte mult să fie dezbătută şi este strict din punct de vedere al celui născut într-un oraş. Cei care candidează la primării şi consilii şi care lucrează în administraţie, să fie cel puţin crescuţi în oraşul respectiv, să aibă măcar liceul în oraşul respectiv, pentru că este extrem de greu să înţelegi un oraş ca Bucureştiul, dacă vii aici la 35 de ani, sau la 25 ani. Trebuie să trăeişti aici, trebuie să iubeşti aici, trebuie să mergi la şcoală aici, trebuie să îţi duci copiii la şcoală aici, trebuie să înveţi oraşul", a spus jurnalistul Alexandru Ganci.

