Premierul reacționează la inițiativa AUR de depistare a ”celor mai toxice organe de presă”: ”Este de neacceptat”

Premierul Nicolae Ciucă a transmis joi că orice incitare la ură împotriva presei contribuie la îndepărtarea României de valorile democratice.

„Guvernul României respinge cu fermitate orice încercare de intimidare a jurnaliștilor. Libertatea de exprimare și liberul acces la informație sunt garanții ale unei democrații consolidate și ale funcționării statului de drept. Premierul Nicolae Ciucă consideră de neacceptat ca în spațiul public să fie promovate așa-zise liste cu “redacții toxice” și condamnă categoric manifestarea diferențelor de opinii prin orice tip de violență”, transmite guvernul într-un comunicat de presă.

Premierul Ciucă mai transmite că „susține drepturile fundamentale și protejarea jurnaliștilor, orice incitare la ură împotriva presei contribuind la generarea unei viziuni care ar îndepărta România de valorile democratice pe care și le-a asumat ca stat membru NATO și UE”.

CNA cere Comisiilor de Cultură ale Parlamentului să respingă iniţiativa AUR privind depistarea „celor mai toxice şi false organe de presă”.

„Ieri a apărut pe reţeaua de socializare a AUR un fel de chestionar provocator prin care publicul acestui partid era îndemnat să facă un fel de statistică a ‘celor mai mizerabile’ entităţi de presă din România.

Postarea iniţială, este adevărat, face referire la un portal online, însă în sutele de comentarii de pe pagina de Facebook la care pagina oficială, adică partidul, în mod oficial, a reacţionat se regăsesc de fapt posturi de televiziune. Sunt extrem, extrem de puţine situaţiile în care se vorbeşte despre portaluri online, adică despre zone în care CNA nu are sau încă nu are sau în acest moment CNA nu are nicio atribuţie”, a spus Valentin Jucan, membru CNA, potrivit Libertatea.

Jucan consideră că prin această iniţiativă AUR incită la ură:

„Este pentru prima dată când un partid politic îşi permite într-un mod atât de clar şi de tranşant să facă astfel de topuri în care incită de fapt la ură împotriva mass media în general, prin comentariile susţinute la adresa posturilor de televiziune, indiferent care sunt acestea”, a susținut membrul CNA.