Codrin Ștefănescu, despre scrisoarea adresată colegilor din PSD: „Nu am cum să uit abuzurile inimaginabile”

Codrin Ștefănescu a vorbit la Antena 3 despre scrisoarea deschisă pe care le-a transmis-o colegilor săi din PSD înainte de Congres.

„Am spus că nu am cum să uit abuzurile inimaginabile la care au fost supuși colegii mei toată țara. Nu vreau să șterg din memorie anii în care am fost vânați și hărțuiți. Mulți jurnaliști de curaj, printre care și cei de la Antena 3, au fost alături de noi în aceste bătălii și mulți au plătit scump pentru curajul lor. Am spus că nu vreau să uit ce am promis românilor, că în România nu vor mai fi abuzuri. Am spus că nu vreau ca partidul să capituleze necondiționat, așa cum și-ar dori unii. Am spus lucruri din inimă unor colegi de partid care au trecut prin multe bătălii și care au avut mult de suferit. Asta e ceea ce gândesc eu”, a spus Codrin Ștefănescu, care candidează pentru funcția de secretar general al PSD.

Fragment din scrisoarea trimisă din Codrin Ștefănescu:

„Sunt foarte îngrijorat de ceea ce se întâmplă, astăzi, în PSD.

Ni se impun direcții străine de ceea ce am făcut și am spus până acum. Ni se cere să uităm trecutul și să ne resetăm. Ni se cere să uităm de colegii noștri aflați și azi la anaghie. Ceea ce eu nu pot să accept!

Nu vreau să uit de abuzurile inimaginabile la care au fost supuși colegii noștri din toată țara. Nu vreau să șterg din memorie anii în care am fost vânați și hăituiți de sus și până jos. Parlamentari, primari, președinți de consilii județene, consilieri județeni și locali, miniștrii, secretari de stat au fost vânați și umiliți pentru că au avut curaj să se bată pentru români sau pur și simplu pentru că au fost membri PSD”.

Citiți și Codrin Ștefănescu, scrisoare deschisă către colegii din PSD. Ce spune despre Liviu Dragnea