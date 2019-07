Codrin Ștefănescu, ironic la adresa lui Klaus Iohannis: De aia e pus aicea, nu de pămpălău

Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefănescu a reacționat la declarațiile făcute de Klaus Iohannis. Șeful statului a cerut Executivului modificarea legislației pe Justiție, dar și să fie informați cu privire la cine vor fi candidații aleși pentru funcția de comisar european din partea României.

"Tocmai iesit Klaus in conferinta de presa sa ne zica ca guvernul nu mai are voie sa faca nimic. Doar ce ne zic āia de la UE! Prin el! Ca d-aia e pus aicea, nu de pampalau. Si acum pleaca in vacanta. In timp ce Ciolos si cu Barna râd cu lacrimi", a scris pe Facebook Ștefănescu.