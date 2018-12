Codul portocaliu de ninsori a fost prelungit. VISCOL în mare parte din ţară

Administraţia Naţională de Meteorologie a prelungit, sâmbătă, atenţioarea cod portocaliu de ninsori pentru mai multe judeţe din vestul, sudul şi centrul ţării, până duminică, la ora 12.

Şi codul galben pentru judeţe din Banat, Crişana şi Transilvania a fost prelungit.

Potrivit ANM, vor fi ninsori abundente, se va depune un strat semnificativ de zăpadă şi va fi viscol în judeţele Timiş şi Caraş-Severin, precum şi în zona de munte a judeţelor Hunedoara, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova.

În aceste judeţe va ninge abundent, se vor cumula peste 60- 70 l/mp, iar stratul de zăpadă nou depus va fi semnificativ.

În zona montană înaltă va fi viscol, iar rafalele vor depăşi 70 km/h.

Vremea în București. Ce se va întâmpla până duminică seara

De asemenea, şi codul galben a fost prelungit până duminică la ora 18.

Astfel, în Banat, cea mai mare parte a Crişanei, vestul şi sudul Transilvaniei, vestul şi nordul Olteniei, jumătatea de nord a Munteniei, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali, Occidentali şi de Curbură vor fi precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare şi se va depune strat consistent de zăpadă.

În aceste zone se vor cumula 25- 30 l/mp şi izolat 40 - 50 l/mp.

Potrivit ANM, vântul va avea intensificări la munte, cu rafale de peste 60 km/h, dar şi în regiunile sudice şi sud-vestice, cu viteze, în general, de 40-50 km/h.

Update: Patru oameni au fost răniţi, sâmbătă, în urma unui accident rutier produs pe DN 7C, în zona localităţii argeşene Merişani, circulaţia între municipiile Piteşti şi Curtea de Argeş fiind blocată.



Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, din primele cercetări a reieşit că şoferul unui autoturism care se deplasa către Curtea de Argeş a pierdut controlul volanului într-o zonă în care şoseaua este în linie dreaptă, pătrunzând pe contrasens, unde a lovit un autoturism care se deplasa regulamentar din sens opus. După primul impact, cele două autoturisme au fost lovite de un al treilea, care circula spre Piteşti.



Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, Mădălina Epure, a anunţat că în urma accidentului au fost rănite patru persoane, doi bărbaţi şi două femei.



Conform aceleiaşi surse, toate victimele erau conştiente la sosirea echipelor de salvare. Pompierii au intervenit pentru descarcerarea a două persoane, un bărbat şi o femeie.



Circulaţia între Piteşti şi Curtea de Argeş a fost blocată până la finalizarea intervenţiei echipelor de salvare.

Update: O persoană a decedat şi alta a fost rănită grav, sâmbătă, într-un accident produs în judeţul Vâlcea, pe DN 67, în urma coliziunii dintre un autotren şi un autoturism, precizează Centrul Infotrafic.



Potrivit sursei citate, din primele date autoturismul ar fi derapat şi ar lovit în lateral capul tractor, apoi s-a oprit în şanţ. A rezultat decesul unui pasager şi rănirea gravă a conducătorului autoturismului. Accidentul s-a produs pe DN 67 pe sensul Râmnicu Vâlcea spre Horezu, pe raza localităţii Buneşti.



Traficul se desfăşoară pe un fir alternativ, pe celălalt sens.

Update: Aeroportul Internaţional "Traian Vuia" din Timişoara a fost închis temporar, sâmbătă dimineaţă, din cauza căderilor abundente de zăpadă, pentru a fi curăţată pista. Mai multe zboruri au fost anulate în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă.

Potrivit reprezentanţilor Aeroportului Internaţional "Traian Vuia” din Timişoara, din cauza căderilor de zăpadă abundente, aeroportul este închis temporar, până în jurul orei 10.30, pentru curăţarea pistei.

Operaţiunea se va face în etape, scrie news.ro.

În acest interval nu sunt programate zboruri.

Update: Ninsorile din ultimele ore au afectat şapte judeţe ale ţării, în evenimentele produse de vremea rea fiind implicate 12 autovehicule şi 24 persoane, informează, sâmbătă dimineaţa, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).



Potrivit sursei citate, la nivel naţional, în ultimele 24 de ore, vremea a fost caracterizată de ninsori, lapoviţa, ploi şi polei în cea mai mare parte a ţării. De asemenea, meteorologii au emis Cod Portocaliu de nisori abundente, strat semnidicativ de zăpadă şi viscol în 9 judeţe ale ţării (AG, CS, DB, GJ, HD, MH, PH, TM şi VL), avertizare valabilă până duminică la prânz.



Pentru gestionarea optimă a situaţiilor de urgenţă, încă de vineri au fost mobilizate echipaje de pompierii salvatori care să intervină în sprijinul cetăţenilor si autorităţilor locale din zonele vizate de ninsori.



În urma manifestării fenomenelor meteorologice, pe timpul nopţii au fost înregistrate efecte în 7 judeţe (AG, DB, HD, MH, PH, TM şi TR), fiind implicate 12 autovehicule şi 24 persoane.



În jurul orei 04,00, o ambulanţă care se deplasa din judeţul Teleorman către un pacient care necesita dializă din comuna Seaca, judeţul Olt, pe DJ 679, între localităţile Mihăeşti şi Seaca, a rămas blocată din cauza zăpezii viscolite pe carosabil. La faţa locului s-au deplasat un utilaj al societăţii care se ocupă cu deszăpezirea drumului respectiv şi un utilaj de la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Seaca. Ambulanţa a fost deblocată rapid, iar ulterior a fost însoţită de un utilaj până la pacient.



Sâmbătă dimineaţa, autorităţile locale din judeţul Teleorman au intervenit pe DJ 703, între localităţile Ciolăneşti şi Baldovineşti, pentru deblocarea unei ambulanţe care se deplasa pentru preluarea unei gravide. Această nu a mai putut înainta din cauza zăpezii de pe carosabil, însă a fost deblocată rapid de utilaje.



Între localităţile Ponoarele şi Izverna din judeţul Mehedinţi s-a intervenit pentru deblocarea a trei autoturisme în care se aflau 10 persoane.



Tot pentru deblocarea a 2 autoturisme în care se aflau 5 persoane şi a unui autobuz fără persoane s-a intervenit pe drumul care face legătra între localităţile Boldeşti şi Seciu din judeţul Prahova. Totodată, în localitatea Mizil pompierii şi drumarii au deblocat un autotren care a derapat şi a intrat într-o curte.



În judeţul Dâmboviţa, pe DN 7, salvatorii au deblocat un autoturism în care se aflau 5 persoane, iar în judeţul Hunedoara, în zona localităţii Cinciş, a fost deblocat un atutotren.



Pe DN 73, între localităţile Câmpulung Muscel şi Dragoslavele din judeţul Argeş, circulaţia rutieră s-a desfăşurat temporar îngreunat, carosabilul fiind acoperit cu zăpadă. S-a intervenit cu utilaje de la administratorul de drum şi autorităţile locale, pentru deszăpezire şi răspândire de material antiderapant.



Tot sâmbătă dimineaţa, pe A1, la km 106, un tir a parăsit carosabilul şi a blocat o bandă.



În municipiul Timişoara, pompierii au acţionat pentru degajarea a 4 arbori căzuţi pe 2 autoturisme şi pe carosabil.



La această oră, traficul rutier se desfăşoară în condiţii de iarnă pe majoritatea arterelor rutiere din judeţele aflate sub atenţionări meteorlogice. Nu sunt semnalate drumuri blocate sau persoane aflate în dificultate.



Evoluţia din teren este atent monitorizată de Centrul Operaţional Naţional al IGSU, in cooperare cu structurile aflate in coordonarea DSU, astfel încât să fie dispuse rapid măsurile optime de intervenţie în sprijinul populaţiei.

UPDATE: Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, noi avertizări nowcasting Cod galben de precipitaţii mixte, polei şi vânt puternic, valabile în trei judeţe din zona Munteniei.



Potrivit meteorologilor, până la ora 13:00, în mai multe localităţi din judeţele Vâlcea, Olt şi Dolj se vor semnala precipitaţii mixte, local depunere de polei, dar şi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 55-60 km/h.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM.

Update: Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă dimineaţa, avertizări nowcasting Cod galben de precipitaţii mixte, polei şi vânt puternic, valabile în şase judeţe din sudul şi sud-estul ţării.



Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, în judeţele Giurgiu, Teleorman, Călăraşi şi Constanţa se vor semnala precipitaţii mixte şi depunere de polei.



De asemenea, iar în mai multe localităţi din judeţele Olt şi Dolj va fi în vigoare, până la aceeaşi oră, o atenţionare de vânt puternic cu viteze la rafală de 55-65 km/h, asociată cu transport de zăpadă, în mai multe localităţi din judeţele Olt şi Dolj.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM.

Știrea inițială

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare Cod portocaliu de ninsori şi viscol, valabilă de sâmbătă dimineaţă, în nouă judeţe, respectiv o avertizare Cod galben de ninsori moderate cantitativ şi intensificări ale vântului ce vor afecta zone din 18 judeţe până duminică seară.



De asemenea, în intervalul 14 decembrie, ora 19:00 - 16 decembrie, ora 18:00, va fi în vigoare o informare generală de vremea rea. Astfel, pe parcursul perioadei menţionate, aria precipitaţiilor se va extinde şi va cuprinde cea mai mare parte a ţării. În noaptea de vineri spre sâmbătă (14/15 decembrie) vor fi mai ales ninsori. Din a doua parte a zilei de sâmbătă (15 decembrie) în Dobrogea va ploua, iar în Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei şi, local, în Transilvania vor fi precipitaţii mixte şi se va forma polei. Local, precipitaţiile vor fi importante cantitativ.

”Vorbim de precipitații în toată țara, precipitații amestecate. În această noapte ninsori, însă spre dimineață se vor transforma în lapoviță și chiar ploaie. Per total interval, în vest și sud-vest, se vor cumula cantități importante de apă. Foarte important, precipitațiile se vor menține sub formă de ninsoare” a spus la ”Punctul de întâlnire” Alina Șerban, meteorolog ANM.



Conform prognozei, la nivel de regiuni, din 15 decembrie, ora 6:00, şi până pe 16 decembrie, ora 12:00, va intra în vigoare o atenţionare Cod portocaliu de ninsori abundente, strat semnificativ de zăpadă şi viscol în judeţele Timiş şi Caraş-Severin, precum şi în zona de munte a judeţelor Hunedoara, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova. În aceste zone va ninge abundent şi se vor cumula peste 60 - 70 l/mp, iar stratul de zăpadă nou depus va fi semnificativ. De asemenea, în zona montană înaltă va fi viscol, iar rafalele vor depăşi 70 km/h.



Totodată, în intervalul 14 decembrie, ora 23:00 - 16 decembrie, ora 18:00, în Banat, cea mai mare parte a Crişanei, vestul şi sudul Transilvaniei, vestul şi nordul Olteniei, jumătatea de nord a Munteniei, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali, Occidentali şi de Curbură va fi Cod galben de precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare şi se va depune strat consistent de zăpadă. Local, se vor cumula 25 - 30 l/mp şi, izolat, 40 - 50 l/mp. Vântul va avea intensificări la munte, cu rafale de peste 60 km/h, dar şi în regiunile sudice şi sud-vestice, unde va atinge în general de 45 - 50 km/h.



ANM precizează că, în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, va actualiza atenţionările emise vineri.