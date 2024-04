Antena 3 CNN › Actualitate › Comunicat de presă: Sarantis România împreună cu Let’s Do It România, continuă și anul acesta acțiunea colectivă ce are ca obiectiv grija pentru mediul înconjurător Comunicat de presă: Sarantis România împreună cu Let’s Do It România, continuă și anul acesta acțiunea colectivă ce are ca obiectiv grija pentru mediul înconjurător

​​​​​​​Astăzi, 12 aprilie, sub îndrumarea Let’s Do It Romania, a avut loc evenimentul Sarantis GO, în care peste 60 de angajați ai companiei Sarantis România și-au unit forțele pentru a curăța zona din jurul lacului Mogoșoaia.

de Georgiana Adam 12 Apr 2024 • 15:40