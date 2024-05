"Nu aveam viteză, aveam 115-120 km/h maxim". Mărturia exclusivă a tânărului care a provocat accidentul în care a murit o fată de 17 ani, lângă Timişoara

Avem mărturia exclusivă a tânărului de 19 ani care a provocat teribilul accident în care o fată de 17 ani a murit pe loc, în maşina pe care acesta o primise cadou.

Şoferul susţine că este nevinovat şi că a încercat să evite un autoturism care i-a tăiat calea. Fata care se afla pe scaunul din dreapta, nu purta centură de siguranţă şi în momentul impactului a fost aruncată din maşină. Mai mult, tânărul, care primise maşina cadou de la părinţi cu doar câteva ore înainte de tragedie, spune că vrea să se facă dreptate.

"Îmi aduc aminte că am ieşit din maşină şi am căutat-o pe Moni şi nu am găsit-o. Am găsit-o după cinci minute pe câmp, la 100 de metri de maşină.

Sunt nevinovat. Am şi martori. Mi-a tăiat calea şi a plecat, nici nu a oprit.

Aveam centura de siguranţă. Am şi urmă aici cum am ţinut centura. Ea nu avea. I-am zis să o pună înainte să plecăm, dar a zis că nu suportă.

Nu aveam viteză, aveam 115-120 maxim", a mărturisit şoferul de 19 ani, care a provocat tragicul accident de lângă Timişoara.

Tânăra de 17 ani va fi înmormântată în rochie de mireasă

Şoferul a fost adus la Poliţie şi urmează să fie audiat. Va fi nevoit să spună pas cu pas fiecare manevră pe care a făcut-o. Tânărul susţine că este nevinovat şi că de vină pentru producerea acestei tragedii ar fi un alt şofer care a circulat din sensul opus cu faza lungă, cu viteză, astfel încât tânărul, având şi el viteză, aproximativ 120 km/h, nu a mai putut controla autoturismul, a ieşit din decor şi s-a rostogolit de patru ori.

Imediat, a observat că tânăra nu se mai afla în maşină, a coborât şi a început să o caute pe câmp. Tânăra era în stare extrem de gravă.

În GALERIA FOTO de mai jos puteţi vedea mai multe imagini cu Moni, tânara de 17 ani care a murit în urma tragicului accident.

Familia fetei de 17 ani a reuşit să ridice ieri de la Institutul de Medicină Legală din Timişoara trupul neînsufleţit al tinerei. Medicii experţi de la IML au stabilit că aceasta nu a avut nicio şansă la viaţă, din cauza politraumatismelor suferite în urma impactului.

Tânăra de 17 ani va fi înmormântată în rochie de mireasă, joi, în localitatea bunicilor săi.