Peste 30.000 de oameni, fără mască, la un eveniment organizat de Nicușor Dan în Capitală

Peste 30 de mii de oameni s-au strâns în centrul Capitalei pentru a admira proiecțiile spectaculoase de pe clădirea Parlamentului.

Oamenii au participat la eveniment pe baza certificatului verde de vaccinare, a dovezii trecerii prin boală, sau pe baza unui test COVID efectuat în ultimele 48 de ore. Însă nimeni nu a purtat mască, iar măsura distanțării sociale nu a fost respectată.

”Este un eveniment organizat de primarul general, sub egida primarului general, pe un fond pe care îl cunoaștem cu toții. Dar nu era domnul Nicușor Dan care spunea că mai ușor cu spectacolele în București? Să trecem peste asta. Nimic din ce a zis nu s-a întâmplat. Iată că nici asta nu se întâmplă, se întâmplă pe bani mulți.

Vineri, pentru că am luat la cunoștință, noi, consilierii generali, despre această inițiativă, având în vedere ratele de infectare mari de la nivelul municipiului București, personal am luat legătura cu primarul general în baza mandatului oferit de colegii mei și i-am solicitat să suspende de îndată această activitate. Eram sigur că intervenția Jandarmeriei va fi una minimă, că Poliția Locală a Municipiului București este pe cale de dizolvare din cauza disoluției și a faptului că, sub comanda acestui domn, care este primar, nu își duce la bun sfârșit atribuțiile și ca atare acesta este rezultatul.

Adică, pe un fond de 3.000 - 4.000 de îmbolnăviri, pe o cotă de 2,5 în creștere, iată ce ne-a oferit primarul municipiului București, grație inconștienței de care dă dovadă”, a declarat Aurelian Bădulescu, consilier general la Primăria Capitalei.

Până la acest moment, municipalitatea nu a venit cu vreo reacție în legătură cu ce s-a întâmplat la Casa Poporului.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal