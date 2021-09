Școala începe cu reguli noi! Sorin Cîmpeanu și Ioana Mihăilă, primele anunțuri despre condițiile începerii noului an școlar

”Modul de funcționare al școlilor, într-o perioadă de criză sanitară. Scenariile stabilite sunt, în cea mai mare parte, cunoscute. Până la atingerea ratei de infectare de 6 în localitate, toate creșele, grădinițele și școlile vor funcționa cu prezență fizică. După depășirea ratei de infectare de 6 la mia de locuitori rămân deschise creșele și grădinițele. Toți elevii intră în online, cu o singură excepție: învățământul online.

De altfel, pentru învățământul special, activitățile de terapie vor fi permise și după depășirea ratei de 6 la mie.

După depășirea ratei de 6 la mie, nu vor mai fi permise nici măcar orele remediale.

Sunt prezentate în documentul pe care l-am pus împreună cu doamna ministru la dispoziția presei, care este în formă finală, dar va fi semnat doar atunci când cei doi miniștri vom fi abilitați de CNSU pentru semnarea acestui ordin comun. (…) Sunt precizate, de asemenea, și o serie de condiții care clarifică toate situațiile în care apare un caz de îmbolnăvire într-o grupă sau într-o clasă. Sunt precizate toate detaliile necesare. Am lucrat până cu un sfert de oră înainte să venim la dumneavoastră și credem că am acoperit de data aceasta toate situațiile posibile”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

”Aș vrea să discut înainte de măsurile de prevenție care se mențin. Discutăm de distanțarea fizică, de aerisirea spațiilor închise din școală, punând accent mai ales pe spațiile cu risc mare de transmitere, cum ar fi locurile de luat masa și de sălile de sport. De menținerea obligativității purtării măștii în spațiile din interior. Am ajuns la un consens în ceea ce privește tipul măștii care trebuie purtat. Am recomandat purtarea măști de tip de medical pentru că este standardizată, dar am revenit și cu câteva precizări despre condițiile pe care măștile de tip textil trebuie să le îndeplinească: să fie adaptate feței și să acopere corect nasul și bărbia. Am precizat că se interzic alte tipuri de dispozitive care sunt uneori folosite pe post de mască”, a declarat și ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă.

ART. 3 (1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localităţii, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:

(3) Înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcţie de situaţia epidemiologică, de particularităţile locale, de infrastructura, de specificul programelor de studiu şi de resursele umane ale fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte, conducerea acesteia, cu consultarea senatului universitar, stabileşte aplicarea unuia dintre scenariile de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice, după cum urmează:

(4) La nivelul localităţilor unde este instituită măsura carantinei zonale nu sunt permise activităţile care impun prezenţa fizică a antepreșcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ. În această situație, activitatea didactică pentru preșcolari și elevi se desfăşoară exclusiv online, cu excepția activităților de terapie pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din învățământul special și special integrat, care se desfășoară cu prezența fizică în unitatea de învățământ. Activitățile de terapie pentru elevii cu cerințe educaționale speciale sunt permise indiferent de scenariul în care se află localitatea sau unitatea de învățământ, inclusiv în carantină.

(5) Este permisă organizarea simulărilor examenelor naţionale, evaluărilor naţionale şi a examenelor pentru anii terminali, cu prezenţa fizică, în unităţile de învăţământ din localităţile în care nu este declarată starea de carantină la nivelul localităţii, sub condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanţare corectă, igienizarea mâinilor şi purtarea obligatorie a măştii.

(6) Este permisă organizarea orelor remediale, cu prezenţă fizică, în unităţile de învăţământ, dacă la nivelul localităţii nu este o incidență a ratei de infectare mai mare de 6/1000.

(7) Personalul didactic/nedidactic şi personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învăţământ în unitățile de învățământ special are obligaţia să poarte mască în permanenţă în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor , precum şi în sălile de clasă, cu excepţia situaţiilor în care procesul specific de predare/învăţare/recuperare impune un contact vizual complet, caz în care vor putea folosi viziere. În cazul elevilor din învățământul special, masca de protecție are caracter de recomandare adaptată specificului procesului educațional, și nu reprezintă o obligație.

(8) Sunt permise festivitățile de deschidere a anului școlar/universitar, organizate doar în exterior, cu purtarea obligatorie a maștii de protectie și fără ca durata acestora să depășească 1,5 ore.

(9) Este permisă desfășurarea orelor de educație fizică în săli de sport/spații interioare, fără obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile în care rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică de 2/1000. La o rată de incidență mai mare de 2/1000, orele de educație fizică se pot desfășura doar în spații deschise, fără obligativitatea purtării măștii de protecție. Prin excepție, preșcolarii nu au obligația purtării măștii de protecție în timpul orelor de educație fizică, indiferent de rata de infectare.

