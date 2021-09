Apropiat al lui Orban, surprins când îi spune unui liberal cum să voteze

În imagini se observă cum Ionel Dancă stă foarte aproape de unul dintre delegații care ține în mână o foaie și îi arată acestuia cu degetul locul în care trebuie să bifeze. Alături de cei doi se mai află o participantă la eveniment care, la rândul ei, îi oferă îndrumări delegatului cu hârtia în mână.

„Teleorman aici...Da și Teleorman aici…”, se aude pe înregistrare.

Violeta Vijulie, membră PNL din echipa lui Florin Cîțu, a explicat această situație pentru Antena 3:

„Trebuie să știți că potrivit statutului PNL fiecare dintre candidații la președinția PNL vine cu o echipă. Deci nu sunt candidaturi individuale. Aceste lucruri sunt asumate, moțiunile s-au votat în filiale, au fost votați delegații, deci este normal.

Eu nu știam toate numele de la Comisia de Revizuire și Cenzori pe care am votat-o, pe care îi susține echipa mea. Am întrebat și am primit răspuns, pentru că eu fac parte dintr-o echipă. Eu am făcut parte din echipa Cîțu, domnul Ionel Dancă a făcut parte din echipa lui Ludovic Orban. Era foarte normal să spună membrilor din echipa lui Ludovic Orban care sunt numele care au fost asumate de echipa Orban. Nu s-a întâmplat nimic necurat.”

Florin Cîțu și-a anunțat echipa propusă pentru Biroul Executiv al PNL

După ce Florin Cîțu a fost ales președinte al PNL, duminică are loc un Consiliu Național, tot la Romexpo, în care se vor alege celelalte funcții de conducere din Partidul Național Liberal. La Consiliul Național participă 2.000 de delegați.

Florin Cîțu și-a anunțat, la Consiliul Național al PNL de duminică, echipa de prim-vicepreședinți și vicepreședinți pentru Biroul Executiv al PNL.

Prim-vicepreședinți:

Rareș Bogdan (prim-vicepreședinte Comunicare și Relații Internaționale);

Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova – prim-vicepreședinte Mediul de Afaceri, Societate Civilă;

Lucian Bode – prim-vicepreședinte Strategii Politice;

Gheorghe Flutur – prim-vicepreședinte Politici Publice.

Secretar general: Dan Vîlceanu

Vicepreședinții pe domenii:

Robert Sighiartău – vicepreședinte pe politică externă și afaceri europene;

Nicolae Ciucă – vicepreședinte Apărare și siguranță națională;

Florin Roman – vicepreședinte administrație, ordine publică și siguranța cetățeanului;

Gheorghe Falcă – vicepreședinte fonduri europene și dezvoltare regională;

Alin Tișe – vicepreședinte justiție și drepturi cetățenești;

Virgil Popescu – vicepreședinte buget, politici fiscale, economie, energie și mediu de afaceri;

Cristian Bușoi – vicepreședinte sănătate;

Daniela Cîmpean, președinte Consiliul Județean Sibiu – vicepreședinte muncă, familie și protecție socială;

Sorin Cîmpeanu – vicepreședinte educație și cercetare;

Alexandru Muraru, președintele filialei PNL Iași – vicepreședinte cultură, culte, minorități;

George Stângă, președinte PNL Galați – vicepreședinte agricultură, dezvoltare rurală și industrie alimentară;

Mircea Fechet – vicepreședinte mediu, ape și silvicultură;

Alin Nica, președintele CJ Timiș – vicepreședinte infrastructură de transport;

Pavel Popescu – vicepreședinte comunicații, societate informațională și digitalizare;

Adrian Cosma, președinte PNL Satu Mare – vicepreședinte tineret și sport;

Alina Gorghiu – vicepreședinte drepturile omului, protecția minorităților etnice, religioase și a grupurilor vulnerabile de orice natură;

Monica Anisie – vicepreședinte pentru românii de pretutindeni.

Vicepreședinți politici: Cristian Băcanu. Florin Birta (primar Oradea), Cristian Buican, Ciprian Ciucu (președinte PNL București), Daniel Constantin, Bogdan Gheorghiu, Bogdan Huțucă, Eugen Pîrvulescu, Dragoș Soare, Vetuța Stănescu, Ștefan Stoica, Costel Șoptică, Eugen Țapu Nazare, Liviu Voiculescu, Gabriel Avramescu și Cristian Tuță.

Vicepreședinți pe regiuni:

Vicepreședinte Nord-Est – președintele CJ Maramureș, Ionel Bogdan;

Vicepreședinte Centru – Ciprian Dobre;

Vicepreședinte Nord-Est – Nelu Tătaru;

Vicepreședinte Vest – Marcel Vela;

Vicepreședinte București – Ilfov – președinte CJ Ilfov, Hubert Thuma;

Vicepreședinte Sud – Vest – Gigel Știrbu;

Vicepreședinte Sud-Est – prefect Constanța, Silviu Coșa;

Vicepreședinte Sud – Ciprian Pandea.

Președintele Comisiei de Arbitraj – Daniel Buda

Președintele Comisiei Naționale de Revizuire și Cenzori – Mihai Barbu

Trezorier - Stelian Bujduveanu, viceprimarul Capitalei.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal