Florin Cîțu, la Antena 3: "Dacă se rupe alianța USR-AUR există șanse foarte mari să refacem coaliția"

"Dialogul cu colegii de la USR nu a încetat niciodată. Am discutat și de PNRR, dar am discutat și cu liderii politici în această perioadă, cu unii mai mult, cu alții mai puțin. Eu rămân la ceea ce am spus: în momentul în care se rupe alianța USR-AUR există șanse foarte mari să refacem coaliția, de aceea nu am numit pe nimeni în funcțiile care erau și care sunt ale celor de la USR, deci lucrurile rămân la fel până se hotărăsc să se despartă de AUR", a spus Florin Cîțu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal