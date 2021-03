Considerati ca sunteti neindreptatiti prin Decizia de pensionare? Iata cum puteti obtine o recalculare a pensiei!

Pentru a putea solicita recalcularea pensiei este nevoie de obtinerea unei adeverinte detaliate de la fostul/fostii angajatori cu privire la stagiul complet de cotizare realizat prevazut de lege. Drepturile recalculate se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata solicitarea.

Conform art. 107 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, “pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevazute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia”.

Mai mult, art. 134 alin (1) din Hotararea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 “ Pensia poate fi recalculata, la cerere, prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia” realizate pe perioada inscrierii in munca sau cele obtinute dupa data emiterii Deciziei de pensionare.

Pentru a intelege mai bine ce reprezinta un stagiu de cotizare , trebuie sa avem in vedere si art. 19 alin 1 din Legea nr. 263/2010 care prevede ca “constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asigurații datorează și/sau plătesc contribuții de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum și în alte țări, în condițiile stabilite prin acordurile sau convențiile internaționale la care România este parte”.

Dupa obtinerea acestei adeverinte puteti formula o cerere de recalculare a pensiei la Casa Teritoriala de Pensii sau Casa de Pensii Sectoriala care, in termen de 45 de zile de la data comunicarii, au obligatia de a comunica un raspuns. In cazul in care va este respinsa cererea de recalculare, va puteti adresa Tribunalului.

In ceea ce priveste sansele de castig in instanta, acestea sunt intarite chiar de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 19/2011, prin care se stabileste ca: „În interpretarea dispozițiilor art. 2 lit. e), art. 78 și art. 164 alin. (1) și (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și ale art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, formele de retribuire obținute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut și, pentru acestea, s-a plătit contribuția de asigurări sociale la sistemul public de pensii”.

Totodata, prin considerentele deciziei mentionate mai sus, se prevede in mod expres ca „neluarea în considerare a unor sume care au constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale echivalează cu o încălcare a principiului contributivităţii, având drept finalitate nerealizarea scopului avut în vedere de legiuitor (drepturi de pensie calculate conform contribuţiei de asigurări sociale) şi crearea unei discriminări între persoanele care au realizat stagii de cotizare anterior şi ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 fiind emisă în considerarea atingerii scopului fundamental al înlăturării inechităţilor dintre persoanele pensionate sub imperiul Legii nr. 3/1977, în raport cu cele pensionate sub imperiul legii noi, Legea nr. 19/2000, în ceea ce priveşte cuantumul acestor drepturi”.

In cazul in care considerati ca sunteti neindreptatiti prin Decizia de pensionare prin neluarea in considerare a stagiului complet de cotizare, nu ezitati sa consultati un avocat specializat pe aceasta problema pentru a face demersurile necesare in privinta recalcularii pensiei.

