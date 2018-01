Consilierul ministrului de Interne, anchetat

foto: captură Antena 3

În contextul scandalului legat de polițistul pedofil apar noi acuzații care duc la vârful Ministerului de Interne. Procurorul general a cerut anchetă pentru a se verifica modul în care au fost instrumentate trei dosare în care apare numele lui Valentin Rîciu, consilier personal al ministrului Carmen Dan. Este vorba despre trei dosare ale consilierului, de înșelăciune și de ultraj, plus unul referitor la abuz în serviciu.

Consilierul ministrului de Interne a spus că nu știa despre aceste dosare, că a aflat de existența lor din presă.

"În ceea ce privește cele trei dosare sau câte or mai fi, eu nu știu nimic. Pot fi trei, cinci, nu am fost anunțat, nu am fost solicitat. De altfel, foarte mulți polițiști află că sunt într-o cercetare prealabilă în urma unei plângeri. Când eu voi fi solicitat într-un dosar, atunci voi ști. O persoană care formulează o plângere împotriva unui polițist este dreptul ei. Este dreptul fiecăruia să formuleze o plângere. Bineînțeles că știe despre ea persoana acare a formulat plângerea, iar în cazul persoanei pe numele căreia se face plânerea urmând să se facă cercetări. Nu am de unde să știu. Am aflat aceste informații din presă", a afirmat Valentin Rîciu.