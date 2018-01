Foto: captura video

Update: Valentin Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, este vizat în trei dosare penale de înşelăciune, ultraj şi abuz în serviciu, au declarat pentru Agerpres surse judiciare.



Potrivit surselor, două dintre dosare se află pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în care Valentin Riciu are calitatea de făptuitor.



Un dosar vizează săvârşirea infracţiunii de înşelăciune şi a fost deschis după ce Valentin Riciu a fost reclamat că a participat, timp de două zile, la o conferinţă sindicală la Constanţa, însă el a figurat ca fiind prezent prin semnătură la serviciu.



Al doilea dosar se referă la infracţiunea de ultraj, după ce Riciu ar fi adresat ameninţări unui alt poliţist.



De asemenea, un alt dosar de abuz în serviciu se află la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 şi a fost deschis după ce o persoană i-a făcut plângere lui Riciu pentru că i-ar fi reţinut abuziv permisul de conducere.



Valentin Riciu a catalogat ca fiind "o mizerie" informaţiile apărute în presă că ar avea un dosar penal pentru înşelăciune şi a anunţat că va prezenta sâmbătă un raport conducerii Ministerului de Interne.



"În ultima săptămână, au apărut în spaţiul public mai multe afirmaţii false şi calomnioase împotriva mea - fie că eram prieten cu Eugen Stan, fie că eram şeful lui. Astăzi, un post de televiziune afirmă că aş avea un dosar penal de înşelăciune. Este o nouă mizerie în ceea ce mă priveşte. Am văzut ştirea şi am încercat să aflu care sunt probele în baza cărora se fac aceste acuzaţii. Nimic oficial, nicio probă, doar surse. Situaţia o voi prezenta conducerii ministerului printr-un raport pe care îl voi înainta chiar astăzi", se arată într-un comunicat al MAI, care transmite punctul de vedere al consilierului Valentin Riciu.



Precizările vin după ce în presă a apărut sâmbătă informaţia că Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, ar fi implicat în trei dosare penale, două pe înşelăciune şi unul pe abuz în serviciu.



Recent, Vali Riciu a negat că ar fi avut o relaţie de prietenie cu Eugen Stan, poliţistul de la Brigada Rutieră acuzat de pedofilie.