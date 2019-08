Contul de Facebook a lui Gheorghe Dincă a fost găsit. Ce date conține pagina sa

Antena 3 a obţinut, în exclusivitate, contul de Facebook al suspectului de la Caracal. Criminalul și-a deschis în urmă cu câțiva ani contul cu numele de George Dincă.

Se pare că un vecin mai tânăr l-a ajutat pe acesta să îl facă.

Criminalul nu are poză la profil și are foarte puțini prieteni, printre care vecini de ai săi și câteva tinere. Acesta nu are la vedere informații cu privire la locul în care trăiește, unde lucrează sau data nașterii.