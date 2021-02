Copil de 3 ani, mort în ambulanță! Tatăl: ”L-au luat viu și a ajuns mort!”

Tatăl copilului povestește că băiatul a început să se simtă rău miercuri seara, în timp ce se afla cu bunica sa și cu un unchi. Cel mic a început să scuipe sânge, motiv pentru care rudele au sunat imediat la ambulanță.

Potrivit părinților, o ambulanța a ajuns la fața locului, ambulanță în care copilul a stat mai bine de o oră, deoarece aceasta nu avea medic. Astfel încât au fost nevoiți să aștepte una cu medic.

”A stat o salvare acolo cu el, eu nu am putut să îl iau, și a așteptat acea salvare o oră medicul principal cu o altă salvare. Și băiatul meu a murit pe drum încoace. Dacă eram eu, ajungeam de 5 ori la spital cu el. Eu am făcut 100 de km aseară, ei au făcut 30”, a declarat Alexandru Mancaș, tatăl copilului.

Acesta a povestit că băiatul nu a avut niciodată probleme de sănătate, însă în ultimele zile era puțin răcit.

”S-a simțit rău, a început să scuipe sânge, ei s-au panicat și au sunat la salvare. L-au luat viu și a ajuns mort la spital. Pe mine mă deranjează că a stat o oră prima salvare ca să vină a doua. De ce nu au trimis medicul? Au trimis un amărât de asistent...”, a mai spus tatăl, potrivit botosaninews.ro.

Pe de altă parte, cei de la Ambulanță spun că acuzațiile tatălui sunt nefondate.

”Am primit un apel la ora 23:26, din localitatea Victoria, situată la aproximativ 50 de km de stația de bază Botoșani. Motivele solicitării erau similare unei crize comițiale. O scurtă pierdere de conștiență, și lucru întâlnit frecvent la această vârstă la copii, febră...

În prima clipă, și lucrul acesta poate fi verificat, a fost trimit un echipaj B, care a plecat în interval de maximum 3 minute. Verificat pe datele pe care le avem pe înregistrarea electronică. La 23:29. Am trimis un echipaj și analiza de a trimite un al doilea echipaj se face în funcție de parametrii vitali care sunt confirmați de către apelant.

La un interval de 3 minute distanță, dispecerul a revenit și părinții au confirmat că cel mic are puls și respiră. Și lucrul acesta a făcut să nu fie necesară trimiterea unui al doilea echipaj. Au mai fost 3 asemenea convorbiri prin care dispecerul a vorbit cu familia, ei s-au oferit să iasă în întâmpinare și au plecat cu o mașină proprie, iar noi am sunat să vedem unde este punctul de întâlnire, ca să știm să nu meargă pe alt traseu și au confirmat încă de 2 ori că cel mic are puls și respiră.

După douăzeci și ceva de minute, la preluarea copilului de către echipajul cu asistent medical, a fost monitorizat prompt și s-a scos un traseu electrocadiografic care arăta că băiatul este în asistolă. Adică nu avea semne vitale. Deci el a fost preluat în asistolă, nu s-a întâmplat în ambulanță.

În momentul în care echipajul B primește un copil în asistolă, fără semne vitale, atunci cheamă în întâmpinare un echipaj cu medic, care a ajuns și el. Echipajul cu medic a ajuns după douăzeci și ceva de minute.

S-a aplicat protocolul de resuscitare, dar copilul era deja fără semne vitale”, a declarat Nicușor Curteanu, purtător de cuvânt Ambulanță Botoșani, pentru Antena 3.

