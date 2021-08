Autostrada din Grecia pe care Corina Crețu o consideră un exemplu pentru România: ”Oamenii plângeau când s-a inaugurat”

Corina Crețu a făcut o paralelă între Grecia și România în privința autostrăzilor. Europarlamentarul susține că autostrada Salonic-Atena este un model pentru țara noastră, la care ne putem raporta, având în vedere că nivelul de dezvoltare al țărilor nu este foarte diferit.

"Am vrut ca înainte de centenarul Unirii (n.r. 2018) să facem un gest simbolic, să încheiem studiile de fezabilitate pentru autostrada Târgu Mureş - Iaşi - Ungheni, ca să lăsăm construcţia pentru perioada 2021 - 2027. Am avut multe exemple, dar cel mai bun, ca să nu ne comparăm cu ţări foarte dezvoltate, a fost autostrada dintre Salonic şi Atena. Care a fost un proiect chinuit pe 15-16 ani, dar acum în loc de 12-14 ore se parcurge distanţa mai repede. Eu am văzut oameni plângând la inaugurarea acesteia. Spre deosebire de România, în alte ţări am fost şi invitată la inaugurare. Aici nu m-a invitat nimeni, deşi eu am semnat inclusiv metroul de la Bucureşti (n.r. Metroul Drumul Taberei), iar în campania electorală au fost acolo oameni care nu aveau nicio legătură cu construcţia acestuia.

Revenind, între Salonic şi Atena se parcurge distanţa în 3 ore şi jumătate. Înainte mureau oameni, pentru că se mergea prin munţi. Şi acolo erau supăraţi cei de dreapta, că ei au început construcţia şi a fost inaugurat de premierul Tsipras. Dar părerea mea este că indiferent de guvernare, dacă cineva sapă o groapă, cel care vine nu are cum să nu continue.”

Corina Crețu a mai precizat că motivul pentru care în România construirea de autostrăzi se face cu atât de mare greutate este lipsa de ”capacitate administrativă”.

”E al nu ştiu câtelea an la rând în care România figurează în topul deceselor pe şosele. Bani există! S-au cheltuit milioane de euro pe alte studii de fezabilitate. Problema României este capacitatea administrativă, implementarea proiectelor. Am propus ca în instanţă să meargă lucrurile mult mai repede. În alte state, când o companie pierde un contract se judecă în maximum 3-6 luni. În România am avut cazuri unde a durat procesul 7 ani, iar cei care au câştigat nu au mai avut timp să implementeze", a declarat Corina Creţu la DC NEWS TV.



