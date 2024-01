Mărturia care dă peste cap ancheta în cazul incendiului de la Ferma Dacilor. Cine a ajuns la pensiune cu o oră înainte de a izbucni flăcările

Anchetatorii au o nouă ipoteză în ceea ce privește cauza care a dus la incendiul de la Ferma dacilor, în urma căruia opt persoane au murit.

Patronul Fermei dacilor insistă că focul de la pensiune a fost pus de o mână criminală. Acesta exclude principala pistă pe care merg anchetatorii în dosarul deschis în urma incendiului.

De cealaltă parte, procurorii demontează această variantă, mai ales că pensiunea, fără autorizație de construcție și de incendiu, avea sistem de supraveghere video.

Se conturează însă ipoteza ca focul să fi fost provocat de un televizor care se afla la mansardă și despre care supraviețuitorii incendiului spun că se supraîncălzea frecvent.

În fața anchetatorilor, Dinicu a insistat însă că nu suprasolicitarea rețelei de energie a condus la tragedia de Crăciun, ci o mână criminală.

”M-am culcat în Rai și m-am trezit în Iad. Nu sunt pericol public, am făcut demersuri să obțin autorizații, mi-au fost puse piedici din partea autorităților. Exclud varianta ca incendiul să fi izbucnit în condițiile impuse de Parchet. Adevărul trebuie să iasă la iveală, nu pentru mine, ci pentru familiile supraveghetorilor”, a declarat, ieri patronul Fermei Dacilor.

Mărturia unuia dintre supraviețuitori este însă cea care dă toată ancheta peste cap. Acesta susține că, de fapt, focul ar fi izbucnit cel mai probabil de la un televizor aflat la mansardă, care se supraîncălzea.

”Consider că focul a plecat de la mansardă, mai exact din living-ul unde era televizorul. Știam că televizorul se încingea destul de des, iar un angajat al fermei le-a spus copiilor să închidă televizorul pentru a se mai răci”, a declarat martorul în fața anchetatorilor.

Tot el a divulgat că, în dimineața incendiului, cu aproximativ o oră înainte de izbucnirea focului, au ajuns la Ferma dacilor niște oaspeți.

”Persoanele cazate care au ajuns la 04:30, moment în care nu se declanșase incendiul, au venit cu o mașină și un șofer pe care nu îl cunosc și nu știu ce a făcut mai departe acest șofer. Cornel Dinicu, prietenul meu, mi-a spus că a luat o mască de gaze să urce la etaj, însă nu a reușit să salveze pe nimeni din cauza fumului.

Am ajuns afară, nu puteam respira, am văzut flăcări la acoperiș, deasupra restaurantului, și nu la camerele unde am fost cazați. Când am ieșit, m-am întâlnit cu Cornel Dinicu, care încerca să stingă flăcările. Toți erau speriați. Până la ajungerea pompierilor, ferma a ars aproape jumătate”, a mai spus supraviețuitorul în fața anchetatorilor.

Avocatul lui Cornel Dinicu susține că, tratamentul aplicat clientului său, nu este unul corect.

”În condițiile în care acestui om nu i s-a respectat un drept la informare sau un drept la apărare, și în condițiile în care trăiește o dramă, Parchetul, pe lângă faptul că a plecat de la o apărare emipirică, un proces de intenție, exploatând mentalul colectiv, a omis foarte multe aspecte”, este de părere avocatul Iancu Toader.

Cornel Dinicu a fost arestat pentru 30 de zile

Cornel Dinicu, proprietarul pensiunii Ferma Dacilor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, și este revoltat că i se cere socoteală pentru cei 8 morți din incendiul de Crăciun. Ceilalți doi administratori din documentele pensiunii de la Tohani sunt în arest la domiciliu.

Avocații apărării au contestat deja decizia, iar patronul fermei ar fi declarat în fața instanței că pierderea unui fiu în acest incendiu ar reprezenta plată suficientă pentru mai multe vieți.

Magistrații de la Judecătoria Ploiești au decis să îl aresteze preventiv pentru 30 de zile pe Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor. Decizia vine după ce Dinicu a fost reținut, iar procurorii au decis să propună instanței arestarea sa pentru infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

În cazul celor doi asociați ai lui Cornel Dinicu, judecătorii au decis arestul la domiciliu. Decizia Judecătoriei Ploiești nu este definitivă și poate fi atacată.