Cornelia şi Lupu Rednic, colind în seara de Ajun, la Antena 3

"Ne bucurăm că suntem la Sighetu Marmației alături de părinții Corneliei, adică socrii mei, am putut să ne deplasăm. Stăm afară pe terasă, unde am împodobit și pomul. Mai înainte am avut niște copilași la colindat. Avem o horincă de șapte focuri. Să aveți un Crăciun fericit. Avem o pită foarte faină, făcută în cuptor", a spus Lupu Rednic.

"Horinca o stingem cu ceva dulce și bun, făcut în casă de mine împreună cu mama mea. Am făcut și cozonaci buni de tot cu care ne mândrim", a spus, la rândul său, Cornelia.