Tânără însărcinată din Argeș, rezultat COVID-19 fals-pozitiv: "M-a marcat pe viață"

În urmă cu câteva săptămâni, a ajuns la spitalul din Mioveni cu contracții. După consultație, medicul a decis să interneze pentru ca apoi să-i facă operația de cezariană. Înainte de internare, însă, i-a fost efactuat testul pentru coronavirus, așa cum cere procedura.

Testul a indicat un rezultat pozitiv, spre disperarea celei care avea să aducă pe lume un copil.

"Șoc, groază și disperare. Mă sună doctorul meu și imi spune sa stau liniștită că o să fiu transferată la Câmpulung că acolo este maternitate pentru gravidele cu COVID-19 și o să fiu tratată foarte bine... Vă dați seama cum a picat această veste, am părinții bolnavi, socrul la fel, străbunica de 80 ani, pe care nu aș fi vrut să îi îmbolnăvesc. Mă gandeam la bebeluș că dacă nasc la Câmpulung nici măcar să îl văd nu mă lasă, avea să îl trimită la Mioveni sau la Pitești, iar eu să îl iau când ies negativă....".

Deși a insistat să repete testul, nu i s-a permis lucru fiindcă procedura spune că trebuie repetat peste 8 zile. "Voiam să îl plătesc doar să mi-l facă mai repede, dar nu a fost chip să mă lase, așa că am fost transferată la Câmpulung".

Condiții de neimaginat în spital

Femeia a povestit că, odată ajunsă în spital, a început coșmarul. "Am fost dusă într-o cameră mizeră, am plâns încontinuu, mi se părea că trăiesc un coșmar și așteptam să mă trezesc. Am fost lăsată acolo fără alte întrebări, fără să vină să vorbească cineva cu mine despre ce se va întâmpla mai departe, în condițiile în care eu a doua zi urma să nasc... asistentele nu veneau decât dimineața și seara să îmi monitorizeze bebele, iar când întrebam de doctor ceva îmi răspundeau că o să vină și la mine".

Abia după trei zile i s-a spus că medicul a acceptat să-i fie repetat testul. Rezultatul a indicat un test negativ de această dată. Chiar și după ce a primit acest rezultat, asistentele insistau să îi dea tratament pentru coronavirus. "Pentru ce să iau pastile dacă nu am simptome? Pentru ce? La care asistenta: nu e problemă, rău nu îți fac".

"DSP: Să refuzați tratamentul că nu e normal"

"Mă trezesc cu telefon de la DSP ca să ia în evidență contactii mei directi, îi spun că stau cu sotul, fata și mama și merg des la socrii.. el spune "nu mă interesează decât de soț și copil". Păi și ceilalti nu sunt contacți direcți? În fine, măcar au scapat ei... și îmi vine în minte să îl întreb dacă e normal să mi se dea tratament pt COVID dacă eu nu am simptome, iar raspunsul lui a fost : Cum, doamnă, să vi se dea tratament? V-a dat doctorul tratament pt COVID? Doamnă, să refuzați tratamentul că nu e normal!".

După toate astea îmi iese și celălalt test negativ, iar replica unui doctor a fost că undeva s-a produs o greșeală. Multumesc lui Dumnezeu că bebelina mea a stat cuminte în burtica că aia îmi lipsea să nasc în cocina aia. Așa ceva nu mă gândeam să trăiesc vreodată. Pur și simplu m-a marcat pe viață și vă spun sigur că nu sunt singura, încă o fata venită tot de la Mioveni a fost pozitivă, iar mai apoi miraculos negativa, iar alte 2 fete care erau în alt salon au ieșit negativ plus fără simptome... despre ce vorbim? Am ajuns să ne batem joc de viața unor tinere și a unor bebeluși? Pentru ce? Pentru bani?", a mai spus tânăra.