Cosmin a plătit o amendă la ANAF prin aprilie. În august, a primit un mesaj bizar de la contabilă, așa că a mai plătit o dată. Ieri, când a văzut un plic de la Fisc în poștă, a crezut că leșină: O să mă trezesc cu poprire!

Un ieșean a avut parte de un incident de-a dreptul șocant, după ce a avut de-a face cu ANAF. Cosmin V. crede că va fi nevoit să plătească de trei ori aceeași amendă.

"Pe data de 12.03, o mașină a firmei a circulat fără rovigneta. Uitasem ca expira, ne cerem scuze de la Statul Român ca am uzat șoselele patriei fără a plăti.

Pe data de 02.04 primim amenda. Conform normelor, amenda fiind în valoare de 250 lei, am achitat jumătate în 24 ore de la avizare. Fac transferul sumei de 125 lei, trimit dovada plății la [email protected] Mândru nevoie mare ca ai mi-am spălat vina.

Undeva prin august, Contabila ma trage de mânecă: ai o sumă de 250 lei ce apare in fișa sintetică. De unde? Imi amintesc de amendă, după ceva căutări prin gânduri. Ce este de facut?

Sa fim siguri că facem tot ce se poate, Contabila, corecta si drăguță, merge si achita amenda de 250 lei încă o dată. După care face o adresa catre Finante, în care povestește toata tarasenia, de-a fir a par. Avand in vedere ca plătisem mai mult (125 + 250), concluzia firească ar fi fost compensarea sumelor virate în plus cu alte obligații fiscale neachitate, ceea ce am și cerut. Am atasat toate documentele. Am răsuflat ușurați.

Astăzi, primesc o somatie pentru plata sumei de 250 lei.

..........

După ce am plătit de două ori amenda.

Am mai pățit asa. Sunt mai mult ca sigur ca se va ajunge să-mi fie poprit contul pentru suma de 250 lei. Adică, voi fi plătit amenda de 3 ori, plus costuri poprire, timp, drumuri la finante, nervi.

Nu e vorba de sume. Ci de atitudine. E pur si simplu frustrant. Nu verifica nimeni mail-ul prin care am confirmat plata amenzii? Nu citeste nimeni scrisoarea trimisă la ANAF? Trebuie apăsat un simplu buton, prin care stingi una cu alta. E atât de greu?", a scris Cosmin V., pe Facebook.