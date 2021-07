Mărturii zguduitoare despre interlopul Cosmin Mladin. Avea filmări cu poliţiştii cărora le-a dat şpagă şi pe care i-a dus la saloane erotice

Unul din şoferii din apropierea lui Cosmin Mladin, liderul traficanţilor de ţigări din vestul ţării, a declarat în exclusivitate pentru Antena 3, că interlopul avea oameni în Poliţie, atât în Arad, cât şi la Bucureşti.Mladin, care aducea şi câte 10 camioane de ţigări pe lună, cotiza la fiecare transport către protectorii săi din MAI. Mai mult decât atât, s-a asigurat de fidelitatea acestora filmându-i în ipostaze compromiţătoare, inclusiv când se distrau la saloane erotice.

"De fiecare dată când au fost percheziţii a fost anunțat"

Iată ce declară martorul Antena 3, sub anonimat:

Are multi oameni in politie si tot timpul, la toate, de fiecare data cand au fost perchezitii a fost anunțat.

Asta inseamna ca el cotizeaza sau are filmulete?

Din câte se vorbeşte în oraş are filmulete cu niste persoane de la cei cărora le-a spus că dacă o să vină să-l ia sau să-l aresteze, o sa dea filmările la procurori, la tv...

Ce fel de filmări?

Cum le dă banii, cum iese cu ei în oras la cluburi de masaje erotice

Cu politisti?

Da.

Are oameni cred că si la Bucuresti din cate spunea, se lauda la toata lumea

E protejat la nivelul politiei Arad mai mult decât la Bucuresti?

Da.



Are persoane in politia Arad care-l protejeaza?

Da, la Economic. A spus ca pe traficul de tigari, pe partea de vest nu are nimeni ce sa-i faca petru că are toată politia la mână!

La fiecare transport aveau banii pusi separat pentru organele de politie

Cat de dese erai transporturile?

7,8,10 camioane pe lună.

Liderul traficanţilor de ţigări Cosmin Mladin, a fost urmărit pe autostradă de cei care îl filau, însă aceştia i-au pierdut la un moment dat. Anchetatorii iau în calcul ipoteza că a fugit din ţară. Ba mai mult, chiar şi numărul 2 din reţea a dispărut înainte ca poliţia să îi bată la uşă. Practic încă un indiciu că aceştia ar fi primit un pont din interiorul Poliţiei.

