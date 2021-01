Cosmin Olăroiu critică sistemul medical românesc, după ce un membru al familiei s-a îmbolnăvit de COVID-19

Timp de trei luni de zile, în starea de urgență, tehnicianul donase mâncare gratis de la propriul restaurant pentru doctorii de la Spitalul Victor Babeș din Capitală.

"În momentul respectiv, când doctorii erau în carantină și trebuia să stea la spital închiși, am discutat și aveau nevoie de această susținere. Eu m-am angajat să fac lucrul acesta pe toată durata aceea, până în iunie, iulie. Au fost câteva luni din martie. Restaurantul a fost închis pentru clienți și a funcționat doar pentru a livra mâncare doctorilor. Gratis, bineînțeles.", a povestit acesta la GSP.

"Sunt unii oameni care cheamă presă atunci când se duc și fac un act caritabil și unii care nu vor să se știe. Eu mă feresc, da! Eu nu fac pentru presă sau pentru imagine. Sau popularitate. Nu trăiesc aici, nu am de ce să am o popularitate. Eu vreau să-mi trăiesc viața liniștit. Nu am comentat niciodată!

Da, iar când a fost nevoie și am avut un caz de COVID în familia mea, nimeni n-a mai ținut cont că eu i-am ajutat. Nimeni! Nici măcar... Au avut alții grijă de cel bolnav. Cei pe care nu i-am ajutat. Iar cei pe care i-am ajutat nici măcar nu mi-au mai răspuns! Problema recunoștinței e atunci când o aștepți. Dacă nu aștepți recunoștință de la oameni, nu te poate afecta. N-ai cum să fii dezamăgit!" a mai spus Olăroiu.