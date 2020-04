Costel Alexe: 'Vom rezolva multe dintre problemele de mediu cu care se confruntă România'

În cadrul întrevederii bilaterale, cei doi oficiali au discutat despre fișa de parcurs a autorităților române pentru închiderea procedurii de infringement declanșată de Comisia Europeană pentru tăierile ilegale de lemn.

În plus, comisarul europenan Sinkevičius a dorit să afle dacă există întârzieri în adoptarea măsurilor asumate prin scrisoarea de răspuns a României, în contextul epidemiei de COVID-19.

Ministrul român al mediului i-a transmis comisarului european că toate obiectivele asumate sunt în grafic.

Costel Alexe a spus că România înregistrează progrese importante.

„De când am venit la minister ne-am asumat că multe din aceste proceduri de infringement mă voi apleca asupra lor și împreună cu echipa le vom închide cât se poate de repede. Avem o corespondență, discutăm des cu domnul comisar, nu are niciun motiv să nu aibă încredere în minister”, a spus Costel Alexe, ministrul Mediului, vineri seară la Antena 3.

„Vom rezolva multe dintre problemele de mediu cu care se confruntă România”, mai spus ministrul, adugând că este îngrijorat de imaginile pe care le-a văzut în perioada în care majoritatea oamenilor au stat acasă.

„L-am sigurat pe domnul comisar că am instituit ca prin Ordonanța militară numărul 8 reprezentanții gărzilor forestiere să fie în prima linie în a apăra pădurile României și evident fiecare transport să fie verificat. L-am asigurat și am transmis scrisoare la Bruxelles prin care am arătat tuturor că în 2020 din România nu a plecat nici măcar un metru cub de buștean pe calea ferată”, a declarat Alexe.

România, avertizată de comisarul de Mediu