Costin Dămăşaru: "Am tratat copii care au fost torturaţi de părinţi"

Costin Dămăşaru a fost invitatul Florentinei Fântânaru în cadrul emisiunii De-a Viaţa Ascunselea de la Antena 3, acolo unde a vorbit despre tehnologia pe care o foloseşte pentru a-i ajuta pe oamenii care îi cer ajutorul.

Costin Dămăşaru a început să îi trateze pe ceilalţi, după ce chiar el a avut nevoie de ajutor şi a fost la 65 de specialiști din toate colțurile lumii, care nu au reușit sa o trateze.

Ani de zile, a fost chinuit de o afecţiune care i-a provocat o depresie profundă, anxietate şi insomnie.

A fost la un pas de a-şi pune capăt zilelor, însă avea o misiune pe Pământ. Licenţiat în Psihologie şi doctor în management, Costin Dămăşaru a absolvit Massachusetts Institute of Technology.

Din cauza suferinţei, Costin Dămăşaru a început studiul cunoaşterii propriului creier, iar acum a scăpat de suferinţa care l-a chinuit ani de zile şi încearcă să îi ajute şi pe alţii să scape.

Costin Dămăşaru: Unii medici mi-au spus că am un demon pe mine

"Eram într-un punct în care pierdusem absolut tot şi ajunsesem literalmente în punctul în care nimic nu mai avea sens ş nu mai aveam niciun răspuns. Acum îmi dau seama că toate informaţiile pe care eu le folosisem pentru a-mi fundamenta o anumită strategie în viaţă, sistemul de referinţă pe care îl foloseam era greşit.

Şi mi-am dat seama că an după an, construind pe o fundaţie greşită, la un moment dat totul cade. Şi a căzut în octombrie 2014. A fost un şir de evenimente, care m-au dus în punctul acesta de final şi am analizat foarte bine.

Au fost două mari componente care m-au făcut să ies din situaţie. Faptul că am cunoscut o persoană specială care m-a salvat, soţia mea. Şi m-a ajutat foarte mult şi sunt recunoscător pentru asta şi faptul că am plecat din România.

Oamenii caută în exterior problema sau soluţia când, de fapt, trebuie să caute în interior.

Cazurile care mă consumă sunt abuzurile puternice. Ţi se sfâşie inima. Am avut zilele trecute un copil care a fost torturat de mama lui, iar când n-a mai putut ea să îl tortureze, l-a pus pe fratele lui mai mare.

A venit la mine şi nu înţelegeam de ce nu prind semnalul în momentul în care copilul tremura. Amplificatorul respectiv colectează trei tipuri de semnale: de la muşchii feţei, de la ochi şi din creier. Este important să nu se mişte. Şi nu reuşeam să prind semnal şi l-am luat deoparte şi l-am întrebat ce se întâmplă şi mi-a povestit. Are traumă de dezvoltare", a declarat Costin Dămăşaru.

