Cozi la mâncare, paşapoarte şi la cumpărat valută. Mesajul ministrului Adrian Chesnoiu pentru români

România produce suficiente alimente pentru a asigura necesarul de consum al populației. Suntem în dialog cu producătorii, distribuitorii și comercianții, monitorizăm în permanență situația stocurilor și nu există niciun fel de motiv de îngrijorare. De aceea îi rog pe români să nu se lase atrași în spirala informațiilor alarmiste cu privire la eventuale dezechilibre pe piața alimentelor. Obținem suficientă materie primă pentru a nu fi afectat accesul oamenilor la alimente. Vă dau câteva exemple: Producem într-un an agricol bun peste 11 milioane tone de grâu, 15 milioane de tone de porumb și 3 milioane de tone de floarea-soarelui, cantități mai mult decât duble față de necesarul de consum al populației. Avem o oportunitate să transformăm surplusul de grâu, porumb și floarea-soarelui în alimente pe care să le exportăm sub formă de produse cu valoarea adăugată mare. Și am propus în noul PNS majorarea la 15 milioane de euro a sprijinului acordat pentru fiecare unitate de producție nou înființată, care procesează materie primă internă! Sunt angajat în transformarea acestei oportunități în fapte concrete și ca această șansă pe care agricultura românească o are să devină realitate!