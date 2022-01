Cozi uriaşe la centrele de testare. Românii vor să îşi facă PCR gratuit: "Nu avem simptome. Am venit să facem ca să fim siguri!"

Zi de zi, în fața Spitalului de Boli Infecțioase "Victor Babeş", zeci de craioveni stau la coadă pentru a beneficia de testare PCR gratuită.

Românii vor să îşi facă PCR gratuit

"Nu avem simptome. Am venit să facem ca să fim siguri, atât pentru noi cât şi pentru cei din jur". Am aflat astăzi de dimineaţă că am intrat în contact cu cineva care a fost ieri confirmat pozitiv", a spus unul dintre oamenii care aşteptau la coadă.

Chiar dacă mulți dintre craioveni spun că vin la spital pentru a se testa preventiv, 4 din 10 teste sunt pozitive.

"După o săptămână de testare pot să vă spun că am testat aproximativ 4.000 de pacienţi. Este o rată destul de mare, dar după cum ştim, Omicronul are o rată şi viteză de răspândire foarte mare, deci datele sunt conform aşteptărilor", a spus Draşos Nicolescu, director medical Spitalul de Boli Infecţioase Craiova.

Aglomerația se datorează și lipsei programărilor, pentru că testarea funcționează pe principiul primul venit, primul servit.

Lista spitalelor unde puteți face evaluare COVID

Nu mergeţi direct la centrele de evaluare COVID, pentru a fi testaţi PCR gratuit, dacă aveţi simptome. Mai întâi trebuie să sunaţi la Direcţia de Sănătate Publică.

Vă explicăm pas cu pas ce să faceţi, dacă suspectaţi că v-aţi infectat.

E important să știm ce trebuie să facem pentru a ne putea testa gratis în spitalele de stat. Pentru că bolnavii sunt nevoiți să aștepte și câte 3-4 zile un echipaj medical pentru evaluare COVID la domiciliu, noi centre de testare au fost înființate, unele, cu program non-stop.

Așadar dacă aveți suspiciunea că sunteți infectat cu SARS-CoV-2, sunați la call center Direcției de Sănătate Publica București pentru a afla care este cel mai apropiat centru de testare și programul de funcționare, apoi mergeți doar dacă aveți mașină personală.

Persoanele care au simptome ce pot indica prezența virusului SARS-CoV-2, adică febră, tuse, oboseală, dureri de cap, pierderea gustului și a mirosului pot merge la centrele de evaluare pentru a se testa PCR în mod gratuit, dar numai după ce au solicitat testarea către DSP București prin numărul de Call Center 021-9462 sau prin platforma online.

DSP vă emite un email și un SMS care vor conține numărul de înregistrare al cererii pe care pacientul îl va prezenta la centrul de testare.

ATENȚIE! Fără această dovadă, recoltarea probelor pentru un PCR, nu va fi efectuată.

După recoltare, persoana testata va aștepta acasă rezultatul testului PCR, pe care îl va primi prin email / SMS.

Și dacă sunteți pozitiv, puteți merge pentru evaluare și tratament în centrele deschise în țoață tara. Nu așteptați acasă ca boala să se agraveze. Persoanele nedeplasabile sau care nu au posibilitatea de a merge către un centru de testare vor menționa acest lucru operatorului de la Call Center sau în formularul online, pentru a fi introduși în lista de așteptare pentru testare la domiciliu.

Lista centrelor care fac PCR gratuit și programul de funcționare în București și în județul Ilfov

1. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (orar 13:00 - 20:00)

2. Spitalul Clinic Filantropia (orar 13:00 - 22:00)

3. Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" (orar 8:00 - 20:00)

4. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" (8:00 - 19:00)

5. Spitalul Clinic CF2 (orar non-stop)

6. Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu" (orar 9:00 - 20:00)

7. Institutul Clinic Fundeni (orar 8:00 - 20:00)

8. Spitalul MAI "prof. dr. D. GEROTA" (orar 10:00 - 20:00)

9. Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" (orar 8:00 - 19:00)

10. Centrul Clinic de Boli Reumatismale "Ion Stoia" (orar 8:00 - 18:00)

11. Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ştefan" (orar non-stop)

12. Institutul Naţional de Boli Infecţioase "prof. dr. Matei Balş" (orar non-stop)

13. Spitalul Clinic Colţea / Policlinica Vitan (orar 8:00 - 20:00)

14. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "dr. Victor Babeş" (orar 8:00 - 22:00)

15. Spitalul Clinic de Psihiatrie "prof. dr. Alexandru Obregia" (orar 8:00 - 20:00)

16. Spitalul Clinic "prof. dr. Theodor Burghele" (orar 8:00 - 20:00)

17. Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" (orar 8:00 - 20:00)

18. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (orar non-stop)

19. Spitalul Militar de Campanie ROL2 COVID-19 (ANA ASLAN) (orar 8:00 - 19:00)

20. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ilfov (orar 7:00 - 19:00)

21. Spitalul Clinic "Sf. Maria" (orar 8:00 - 20:00)

22. Spitalul Clinic nr. 1 CF Witting/ Ambulatoriu de specialitate Gara de Nord (orar luni - vineri, 7:00 - 15:00)

23. Spitalul Clinic "Sf. Pantelimon" (orar 8:00 - 16:00