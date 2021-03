Cozi uriaşe la telegondă! Turiştii continuă să aglomereze pârtiile de schi, înainte de noile restricţii

Deşi au fost anunţate noi măsuri şi restricţii în zonele aglomerate din Poiana Braşov, turiştii continuă să formeze cozi mare şi să aglomereze urcarea în telegondole.

Vremea frumoasă şi dorinţa de distracţie i-a făcut pe oameni să vină la munte şi să se aventureze pe pârtiile de schi.

Ovidiu Stan, reporter Antena 3 transmite informaţii de pe pârtia aglomerată din Poiana Braşov.

''Sunt peste 500 de persoane în acest moment la telegondolă. Am stat de vorbă mai devreme cu prefectul Braşovului care ne spunea că a suplimentat numărul de forţe de ordine şi au încerat să schimbe culoarele de îmbarcare, aceste culoare care la acest moment sunt întrădite şi pe care turiştii circulă în condiţii de restricţii, aşa cum le-a impus autorităţile. Aceştia nu dau pandemia pe distracţie şi distracţia va fi cuvânt de ordine pentru ziua de astăzi, dar şi pentru ziua de duminică, pentru că spun ei, vor păstra măsurile de siguranţă şi vor purta măşti'', a transmis Ovidiu Stan.

Braşov a depășit incidența COVID-19 de 7 la mie

Poiana Brașov rămâne deschisă turiștilor şi nu va intra în carantină.

Primarul Allen Coliban precizează, într-o postare pe Facebook, că Poiana Brașov va rămâne deschisă pentru cei care vor să rămână la schi și că în zilele următoare vor fi luate măsuri: schimbarea culoarelor de acces către stațiile de urcare pe cablu și limitarea accesului pe terase și în apreskiuri la sfârșit de săptămână.

''Nimeni nu își dorește carantinarea orașului, precum nimeni nu își dorește să mai crească numărul de decese provocate de Covid-19. Am ajuns la o incidență de 7 la mie, dar în același timp Brașovul se situează în topul orașelor din țară la numărul de testări. În fiecare zi avem discuții cu membrii Comitetelor Județean și Local pentru Situații de Urgență pentru a analiza care sunt cele mai bune decizii pentru brașoveni. Am cerut suplimentarea numărului de vaccinuri alocate Brașovului, pentru că brașovenii își doresc să se imunizeze, iar noi suntem pregătiți să deschidem noi centre de vaccinare. Totodată, astăzi am hotărât să luăm măsuri legate de Poiana Brașov. Cele mai importante sunt schimbarea culoarelor de acces către stațiile de urcare pe cablu și limitarea accesului pe terase și in apreskiuri la sfârșit de săptămână.

Cred că practicarea sportului în natură are un rol foarte important în menținerea unei imunități ridicate.

Iar dacă stațiunile de schi sunt, într-adevăr, o sursă de răspândire a bolii, cel mai probabil acest lucru se întâmplă în zonele de relaxare și de servit masa, unde oamenii își dau măștile jos, nu pe pârtii unde practică sporturi de iarnă. Propunerile de măsuri vor fi discutate și supuse votului în zilele următoare.

Vom reveni cu un comunicat oficial de îndată de ce vor fi adoptate.

Pe https://covid19.brasovcity.ro găsiti toate noutățile legate de situația pandemiei de la Brașov, precum și toate modalitățile prin care vă puteți programa pentru vaccinare. Împreună vom învinge pandemia!'', a anunţat Alles Coliban pe pagina sa de Facebook.

Mesajul primarului din Braşov pentru turişti

''Începând de azi, 26 martie, în Poiana Brașov este interzisă servirea băuturilor și a alimentelor la terasele și apreski-urile aflate la o distanță mai mică de 100 de metri de pârtie, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Va fi permisă comercializarea acestor produse doar la pachet.

Totodată, am schimbat accesul la stațiile de urcare pe cablu, pentru evitarea agolomerației din zona cozilor.

Facem un apel către toți iubitorii sporturilor de iarnă care vizitează Poiana Brașov să poarte mască, să păstreze distanța față de alți participanți și să evite aglomerațiile.

Sportul este sănătate, haideți să îl practicăm în siguranță'', le-a transmis turiştilor, primarul Allen Coliban.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal