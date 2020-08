Creștere pensii 2020. Orban: În sumă absolută, cred că e cea mai mare creștere a punctului de pensie! E maximum posibil

„Am luat o decizie grea. Creșterea punctului de pensie cu 14% și creșterea cu un procent similar a pensiilor sociale a fost o decizie extrem de grea. Este maximum posibil. Orice creștere mai mare nu poate fi susținută. Se va întoarce împotriva României! Până la urmă se va întoarce împotriva oricărui pensionar.

Dacă mărești mai mult pensiile decât îți permite bugetul, iar bugetul se bazează pe capacitatea economiei efective de a produce veniturile, se întâmplă două lucruri: Ori nu mai poți să plătești pensiile și din păcate dacă ei insistă pe această absurditate, vă spun de acum, agențiile de rating ne vor retrograda, toate finanțările se vor scumpi și nu se vor scumpi doar finanțările doar pentru stat. Se vor scumpi toate finanțările pentru mediul privat! Toate companiile vor fi afectate negativ de o retrogradare a ratingului României care e clar că se va produce dacă nu rămâne măsura pe care am stabilit-o noi”, a declarat Ludovic Orban.

Ludovic Orban: Dacă ne uităm la istoria majorării punctului de pensie, în sumă absolută, cred că e cea mai mare creștere

El spune că dacă articolul referitor la majorarea pensiilor cu 14% va fi abrogat în Parlament, Guvernul va ataca această decizie la CCR.

„Sunt un om care îmi iubesc părinții. Mi-am iubit bunicii. Am fost tot timpul apropiat de cei care au muncit o viață și acum merită o pensie decentă și o viață lipsită de griji. Pe de altă parte, am făcut maximum posibil. Totuși, am făcut o creștere mare. Dacă ne uităm la istoria majorării punctului de pensie, în sumă absolută, cred că e cea mai mare creștere”, a mai spus Orban.