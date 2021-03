1995. Caz similar cu Oneşti, rezolvat de trupele speciale

Cazul din 1995 a avut ca protagonist un bărbat care evadase din Penitenciarul Craiova. Ajuns la Constanța el a intrat într-un bloc de patru etaje şi a dat buzna într-un apartament, luând-o ostatică pe proprietară.

Similar cazului de Oneşti individul i-a pus victimei cuțitul la gât și a anunțat că intenționează s-o ucidă dacă cererile nu-i sunt îndeplinite.

Și atunci, în 1995, s-a constituit o celulă de criză, iar autoritățile constănțene au pus la punct toate detaliile tactice legate de misiunea de salvare care s-a finalizat cu succes.

Un fost angajat DIAS care a participat la acea misiune din 1995 povesteşte cum s-a desfăsurat intervenţia.

"Împreună cu un coleg am executat un rapel. Ce nu știam în 1995, nu știam unde este individul pentru că la un moment dat a spart geamul și s-a retras, știam că acolo este bucătăria și nu mai răspunde nici el nici persoana luată ostatic. Atunci am hotărât ,eu cobor pe la bucătărie iar colegul pe la balcon.

Aveam pistol mitralieră cu întăritor de recul, încărcător 20 de cartușe de manevră, iar pe picior aveam pistol cu cartuș pe țeavă, dacă e ceva, cu toate că am riscat. Când am ajuns în dreptul ferestrei el era în șezut jos cu ostatecul lângă el și când m-a văzut s-a ridicat în picioare și apucat cuțitul de lamă să îl arunce în mine. Pe moment, am luat decizia de a folosi pistolul mitralieră cu cartușe de manevră, fapt care efectiv l-a calmat câteva secunde. Până în terminat eu încărcătorul colegii mei spărseseră uşa, au intrat peste ei în bucătărie. L-au prins între ușa de la bucătărie și perete. Individul nu a dat drumul la cuțit chiar dacă eram vreo cinci șase care ne luptam cu el corp la corp", a povestit Cristi Bocănilă, dost luptător DIAS.

