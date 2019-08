Criminalistul Tudorel Butoi: „Astăzi avem două crime. Gheorghe Dincă e lipsit de scrupule, conduce în eroare anchetatorii”

Criminalistul Tudorel Butoi a vorbit la Antena 3 despre tragedia de la Caracal, dar și despre greșerile uriașe făcute în această anchetă.

„Faptul că s-a profilat din prima un psihopat sexual criminal în serie a fost dedus din modul de operare. Ce e modul de operare? E o activitate a cuiva cu grad ridicat de repetitivitate și constanță prin care psihopatul sexual ajunge la succes. Mi-a fost foarte ușor să-mi imaginez etapa 1, acostarea, transportul, abuzul sexual, crima în aceeași zi și cu asta s-a încheiat”.

„Astăzi avem două elemente, adică două crime. Pentru că modurile de operare s-au suprapus, atât pentru Alexandra, cât și pentru nefericita Luiza. Omul este zguduit rău de tot. Ucide în aceeași zi, e lipsit de scrupule”.

„De-a lungul anchetei, acest psihopat sexual va da dovadă de foarte multă abilitate. Noi vedem finalul, ucide și incinerează. De unde-l apucase pe el grija să ungă cu alifie rănile fetei, alea au fost pentru a liniști fata. Acest individ are ca conduită inducerea în eroare permanentă a anchetatorilor, cu explicații contradictorii și confuze pentru a vă zdruncina modul în care percepeți fapta în oportunitățile câmpului. Ba am aruncat-o în Olt, ba n-am aruncat-o în Olt, ba am dus-o la o margine de pădure, ba am ars-o”, a mai spus Tudorel Butoi.